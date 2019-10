Vinicius Junior, el 'galáctico' del nuevo milenio que aprendió de un 'Depredador' [PERFIL]

Probablemente el estilo de vida, la conformación social, cultural, económica o incluso climática, o tal vez la suma de todos esos factores y otros más, hacen de Río de Janeiro un gran nido de cracks que han conquistado el mundo del fútbol. No puede ser coincidencia que del sureste de Brasil hayan surgido nombres como los de Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Coutinho o Marcelo, y que a la fecha tiene como nuevo heredero a Vinicius Junior , la 'joya' del fútbol brasileño que se convirtió en el primer jugador nacido a partir del año 2000 en debutar con el Real Madrid.

Sus inicios como defensor

Vinicius Junior tiene contrato con Real Madrid hasta mediados del año 2025. (Foto: Agencias) Vinicius Junior nació el 12 de julio de 2000, en Río de Janeiro, Brasil (Foto: Agencias)

" El padre de Vinicius nos buscó cuando tenía cinco años de edad y desde entonces presentó un rendimiento muy por encima de los niños de su edad. Siempre fue un chico tranquilo y silencioso, nunca dio problemas, pero siempre por encima de la media", explica Cacau, profesor de la Escuela de São Gonçalo.



Y fue ahí, precisamente, donde Vinicius dio sus primeros pasos en el fútbol, en el equipo de su localidad natal, el Sao Gonçalo, donde fue inscrito como defensor en la categoría pre-benjamín.



Sin embargo, todavía no pudo entrar en la escuela del Flamengo , por lo que tuvo que esperar hasta cumplir 10 años. Eso le sirvió como vía de escape de su lugar de residencia en Sao Gonçalo, "un lugar bastante humilde, bien pobre, con bastante violencia y muy peligroso", tal y como reveló un familiar del propio Vinicius.



Por aquel entonces, el brasileño se veía algo alejado de la portería, pues jugaba como lateral izquierdo. Pero su admiración por su ídolo Robinho y las ganas de imitarlo en el campo lo llevó a cambiar de posición y asentarse como atacante. Después de todo, daba igual donde jugaba, pues siempre lo hacía bien.

Debut en la profesional

Vinicius Junior debutó finalmente con el primer equipo del 'Mengao' el 13 de mayo de 2017, en el empate 1-1 ante el Atlético Mineiro. Apenas jugó 10 minutos, pero fueron más que suficientes para que solo dos días después de su estreno, el club carioca decidiera ampliarle su contrato hasta el 2022 y también su cláusula de rescisión hasta los 45 millones de euros, en previsión de lo que parecía una cercana salida del club.



El 15 de marzo de 2018, 'Vini' debutó en la máxima competición de clubes en América, la Copa Libertadores, en el duelo frente a Emelec. Entró a falta de 23 minutos para el final y con el 1-0 en contra, pero dos goles suyos sirvieron para que el 'Fla' remonte y se quede con una victoria que cortó la racha negativa de los cariocas, quienes no vencían a domicilio desde 2014. Vinicius se convirtió así en el jugador más joven de la historia del club en anotar en el torneo continental​.



Además, con apenas 17 años, esos goles le sirvieron para colocarse con el máximo goleador provisional del equipo con seis dianas en 550 minutos disputados, con una media aproximada de un gol cada 90 minutos.

Su mentor, un 'Depredador'

Paolo Guerrero y Vinicius en un encuentro del Flamengo. Paolo Guerrero y Vinicius en un encuentro del Flamengo.

Cuando Vinicius recién daba sus primeros pasos en el Flamengo, y aún no lograba debutar como profesional, el primer equipo tenía como figura a nada menos que Paolo Guerrero, el centrodelantero peruano que había llegado en el 2015 al Maracaná proveniente del Corinthians y que según el propio Vinicius, le enseñó mucho en el tiempo que coincidieron.



" Paolo es un gran amigo que me ha enseñado mucho. Le deseo suerte contra Brasil y contra todos, pero voy a alentar a Brasil", dijo Vinicius, quien no fue convocado para la Copa América, pero llegó a la misma concentración de la Selección Peruana para visitar a quien había sido su mentor en el Flamengo y desearle suerte en el torneo que, finalmente, enfrentó en la final a Brasil con Perú.

Vinicius Jr. visitó a Trauco y Guerrero en la previa del Perú vs. Bolivia. (Foto: / GEC Vinicius Jr. visitó a Trauco y Guerrero en la previa del Perú vs. Bolivia. (Foto: / GEC)

El 'Depredador' y Vinicius coincidieron casi medio año en Río de Janeiro, antes de que el delantero peruano se quedara sin jugar algunos meses por una sanción y luego cambiarse a las filas del Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, el tiempo que compartieron ataque en el 'Mengao' fue más que suficiente para que el hoy delantero del Real Madrid quedara eternamente agradecido con el Paolo, quien siempre que pudo, aconsejó al brasileño.



" Hay que tener un poco de paciencia porque no es así tan rápido. Puede tener dificultades más adelante. Hay mucha afición por Vinicius Junior, que es un joven talento del Flamengo y que solo ha jugado en el Flamengo. Pero creo que la afición tiene que tratar eso con tranquilidad", decía un paternal Guerrero hace algunos años, ante la gran expectativa que había generado la irrupción de Vinicius.

Al Real Madrid por millonaria suma

El 25 de junio de 2018 se despidió del Flamengo para tomar rumbo al Real Madrid. Su fichaje se hizo a cambio de 45 millones de euros, la mayor cantidad pagada por un futbolista tan joven.



Aunque la 'joya' brasileña tuvo primero que 'pagar derecho de piso' y fue enviado a la filial, donde pronto dejó claro que estaba para las ligas mayores. Con el Castilla logró tres goles en las primeras cuatro jornadas de Segunda B, a los que habría que sumar uno más logrado el 21 de octubre ante el Celta de Vigo B.



Finalmente, el 29 de septiembre de 2018 hizo su debut con el primer equipo, y así se convirtió en el primer jugador nacido a partir del año 2000 en debutar con los merengues en un partido oficial. El brasileño sustituyó a Karim Benzema en el minuto 88 del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid de la primera vuelta de la Liga. ​



Vinicius debutó nada menos que en un derbi ante el Atlético de Madrid. Vinicius debutó nada menos que en un derbi ante el Atlético de Madrid.

Su primer tanto fue algo confuso. El 3 de noviembre, el juez le concedió la autoría del tanto frente al Real Valladolid (2-0), pese a que su disparo se desvió en un defensa. Aun así, fue el estreno goleador de Vinicius.



Cuando el atacante empezaba a ser importante en cada encuentro del Madrid, primero con Solari y luego con Zidane en el banquillo, una terrible lesión lo dejó fuera prácticamente el resto de la temporada 2018-19, tras sufrir una grave lesión de tobillo durante el transcurro del partido de vuelta de la Champions League ante el Ajax.



La 2019-20 es la primera temporada completa en el primer equipo para Vinicius, que si bien no es titular indiscutible para Zidane, cada vez que tiene oportunidad de ingresar, intenta hacer pesar lo que pagaron por él en la 'Casa Blanca' y las expectativas que recaen en él.

La Selección, su cuenta pendiente

En marzo de 2017, con solo 16 años, ayudó a Brasil Sub-17 a ganar el Sudamericano de la categoría, anotando siete goles y siendo nombrado el mejor jugador del torneo. Sin embargo, aún no ha tenido oportunidad de debutar en un partido oficial con la selección mayor.



El 28 de febrero de 2019 fue convocado por primera vez por el seleccionador brasileño Tite para disputar dos amistosos en el mes de marzo.Pero pPocos días después, tras sufrir una grave lesión de tobillo, fue sustituido por David Neres. Mientras que tampoco fue considerado para la Copa América, que Brasil logró conquistar en su propio territoio.



Su debut con la 'Canarinha' tendría que esperar hasta el 10 de septiembre de 2019 en un amistoso frente a la Selección Peruana, que se impuso por la mínima diferencia. Vinicius Junior ingresó a los 74 minutos en reemplazo de Richarlison.



Vinicius disputa un balón con Luis Advíncula en el amistoso donde Brasil cayó ante Perú. Vinicius disputa un balón con Luis Advíncula en el amistoso donde Brasil cayó ante Perú.

Palmarés de Vinicius Junior:

Real Madrid : campeón Mundial de Clubes 2018

Flamengo : campeón Taca Guanabara 2018

Brasil : Campeón Sudamericana Sub 17 2018



Distinciones individuales:



Mejor Jugador Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17, 2017

Bota de Oro en Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17, 2017

Nominado al Golden Boy 2018, 2019



