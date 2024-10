Los días previos a la entrega del Balón de Oro 2024 señalaban a Vinícius Junior como el ganador de esta galardón. El futbolista de Real Madrid tenía todo listo para alzar esta presea a sus 24 años; sin embargo, el panorama dio un giro inesperado este lunes cuando se filtró la información que otro sería el condecorado. Tras conocer este hecho, desde el cuadro ‘merengue’ destacaron su presencia y se bajaron de la ceremonia (a pesar de tener todo listo para llegar), desatando también una ola de comentarios. Al final, el premio fue para el español Rodri Hernández y, pocos minutos después, ‘Vini’ se pronunció para expresar su postura.

“Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados”, se pudo leer en el mensaje del delantero brasileño en la red social ‘X’. Con 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos disputados, se perfilaba a ser el ganador. Además, ganar la Champions League y anotar en la final seguían agregando argumentos. Sin embargo, los focos fueron dirigidos a Rodri Hernández.

Tras conocerse el fallo del jurado, varios compañeros de Vinícius dieron su apoyo al brasileño. El centrocampista Eduardo Camavinga, por ejemplo, se mostró en contra de “la política del fútbol”. “Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano”, escribió en X.

“¡Eres el mejor y eso nadie te lo puede quitar! ¡Es el mejor!”, apuntó Éder Militao. Además, el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, aprovechó un mensaje de agradecimiento de su premio como mejor entrenador para apoyar a Vinícius. “Quiero agradecer el premio a mi familia, a mi presidente, a mi club y a mis jugadores, sobre todo a Vini y a Carvajal”, apuntó.

El diario Marca informó que en la ‘Casa Blanca’ están muy molestos y decepcionados con esta decisión, y que consideran una injusticia que el ‘carioca’ no gane el galardón. “Ahora mismo el Balón de Oro deja de existir para nosotros”, dijo un portavoz de Real Madrid al citado medio.

según los medios españoles, ya no hay rastro del Balón de Oro en Valdebebas y en el Santiago Bernabéu. La ‘Casa Blanca’ empezó a recibir la información de que quizá Vinícius no iba a ganar desde ayer, pero no lo tomó enserio. Este mismo lunes recibió el golpe y todo se derrumbó de un momento a otro. “Hay que centrarse en la competición”, agregó el portavoz.

¿Qué es lo que había preparado el Real Madrid?

Para el Real Madrid tenía que ser un día de alegría y emoción, pero terminó siendo todo lo contrario. El club no puede creer que Vinícius no sea el ganador en la resolución final. La expedición a París contaba con 50 personas de la institución, con Florentino Pérez a la cabeza. También iba a ver una programación especial en RMTV que iba a durar cinco horas. Pero hace poco se decidió cancelar todo.

Por supuesto, ‘Vini’ está decepcionado del resultado porque también confiaba en ganar su primer Balón de Oro. Según informa Marca, Nike tenía previsto vestir de oro toda su tienda de la Gran Vía en Madrid en honor al brasileño. Pero ahora no se sabe si lo hará. Eso sí, Rodrigo de Manchester City también es parte de la empresa americana y el plan podría continuar.

Los criterios de selección del ganador

Al momento de decidir al ganador del Balón de Oro se tiene en cuenta tres criterios principales: el primero de ellos es la actuación individual en la temporada; el segundo es lo que logró con su equipo; y el tercero es la clase y el juego limpio de los protagonistas. Este último punto abarca los actos tantos dentro como fuera de los terrenos de juego.

Es cierto que Vinícius tuvo una destacada actuación con el Real Madrid en la Champions y en LaLiga; pero su forma de ser en los campos ha desatado controversia en los últimos años. Pese a posicionarse como el abanderado en la lucha contra el racismo, ‘Vini’ también ha sido noticia por sus polémicas con las gradas rivales y con otros jugadores.

Esto podría ser clave en le elección del ganador del Balón de Oro 2024. Hay que tener en cuenta que, a comparación de otras ediciones, esta vez el galardón estuvo muy peleado porque Vinícius Júnior, Rodrigo, Jude Bellingham y Dani Carvajal realizaron una campaña impresionante.

