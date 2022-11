La selección de Argentina se posiciona como una de las favoritas para llevarse el Mundial de Qatar 2022 y sus hinchas despiertan esa ilusión al ver los 35 partidos invictos del equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni. Esa emoción desbordante quedó demostrada con la ‘locura’ de un fanático que se volvió viral en las redes sociales, primero en Argentina y después en todo el mundo.

El simpatizante se tatuó al capitán de la ‘Albiceleste’ como campeón del torneo en su muslo derecho. Por si fuera poco, también se impregnó la fecha de la final (18-12-2022) de la competición y El Editor Platense entrevistó al aficionado.

El admirador se desvivió en halagos en la ‘Pulga’ y augura que se cobrará la revancha de la final de Brasil 2014 cuando perdió frente a Alemania. “Mi vida se basa en hacer locuras. Es un sueño ver a Messi con la copa. Lionel es el mejor del mundo”, señaló al respecto.

Aunque, mencionó que ha recibido críticas por parte de las personas y lo han acusado de “salado”, no obstante, él considera hace oídos sordos. “Si me dicen que soy mufa es porque no tienen confianza en Messi ni en la selección de Argentina”.

Por otra parte, el tatuador Matías señaló que se asombró por la confianza del hincha fiel. “Él cree que vamos a ser campeones del mundo, me sorprendió mucho. En las redes sociales lo insultaron mucho”, mencionó.

Un flaco de #LaPlata se tatuó a Messi levantando la Copa en Qatar, con la fecha y todo 👀 pic.twitter.com/q0jJJGWA0q — Julián 📷 (@thinkitfirst_) November 1, 2022

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.





