Wanda Nara vuelve a estar en boca de todos solo unos días después de que Mauro Icardi se pronunciara sobre la situación de su relación sentimental. Esta vez, la empresaria y modelo argentina ha sido captada a besos con L-Gante, el cantante argentino con el que ha sido vinculada en los últimos días. Todo esto en medio del lanzamiento de ‘El último romántico’, nuevo tema del también compositor argentino de 22 años.

Ha sido en una discoteca de Quilmes en la que Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela han protagonizado un amoroso momento a pesar de las personas que había a su costado. De esta manera, los argentinos confirmarían el nacimiento de una relación, algo con lo que los medios de la prensa rosa venían especulando hace unos días.

El usuario de Instagram @chusmeteando1 fue quien lo captó y también adjuntó algunas fotos en las que se ve al cantante acercándose a ella contra una pared. Todo arrancó un con like de L-Gante, luego fue algún mensaje y ahora esto. Como era de esperarse, la imagen no ha tardado en convertirse en un viral de las redes sociales.

Maxi López y Mauro Icardi, en la lista de parejas de Wanda Icardi.

Días previos a la foto del beso con L-Gante, Wanda había confirmado que su relación con Mauro Icardi ya estaba rota, aunque el jugador no se había rendido, tratando de restablecer las cosas. Luego, él, a través de un vivo en Instagram, había tildado a ella como “el hazmerreír del mundo entero con sus comportamientos”.

“Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien. Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, dijo Icardi.

Finalmente, el atacante de Galatasaray no aseguró que la separación vaya a ser definitiva, pero la foto con L-Gante podría terminar con sus ilusiones: “Veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo. Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles”.





