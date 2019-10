Lo que no quería escuchar: Yerry Mina se fue lesionado del Everton y es duda para el Perú vs. Colombia El central no terminó el encuentro por la Copa de la Liga inglesa este martes y en las oficinas de Queiroz hay temor de que no pueda estar en los amistosos de noviembre.

Carlos Queiroz confía que su equipo hará un buen partido ante Qatar. Colombia chocará ante Perú el 15 de noviembre en Miami.