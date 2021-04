Nadie lo hubiese imaginado, pero las imágenes son reales. Paul Gascoigne le dijo adiós al fútbol profesional en el 2004, a los 37 años, con camiseta de Boston United. Si bien la carrera del inglés se puede considerar exitosa, no se puede negar que el ya retirado personaje protagonizó una serie de hechos extradeportivos, debido a problemas con el alcohol y las drogas, como se dejan ver en varios videos de YouTube.

Hoy, Paul Gascoigne, con 53 años a cuestas, no ha dejado de ser atractivo para los canales de TV, básicamente por su irreverente personalidad. Convocado para el reality de supervivencia denominado ‘L’Isola dei famosi’, el polémico inglés hizo nudismo en una playa, como se aprecia en YouTube, y se convirtió en viral en las redes sociales.

“Paul debe ser de a los que no les gusta encontrar la línea blanca del bañador o los calzoncillos en su cuerpo bronceado, y ha ofrecido un show nudista despampanante en la playa caribeña. Las imágenes son todo un hit en el país transalpino”, destacó El Nacional, medio digital catalán.

Siempre polémico

La vida de Paul Gascoigne siempre ha estado envuelta en escándalos, donde los principales motivos de sus problemas fueron a causa de su adicción a las drogas y al alcohol. Esto lo llevó a estar internado muchas veces, tanto en hospitales como centros de rehabilitación.

Pese a que a inicios del 2020, Paul Gascoigne reveló que se arrepentía de haber tomado, ya que le había traído muchos problemas en su vida, tanto a nivel personal como en el ámbito familiar, en febrero último le dijo a The Sun que no puede dejar de tomar, pero que esta vez puede controlar las cantidades que bebe.

“Siempre seré alcohólico, pero ahora puedo tomar un par de copas de vino y unas cervezas. No todos los días, pero cuando quiero. Solo bebo cuando. . . bueno, dígalo de esta manera: si quiero un trago, tomaré un trago. Si no quiero uno, lo dejo, que no es lo correcto, pero he sido así durante años”, afirmó.





