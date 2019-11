Su rodilla ha quedado destrozada y la imagen de su lesión se encuentra dando la vuelta al mundo en YouTube y otros portales. A los 61 minutos del partido entre Brasil vs. Nigeria, el portero africano Francis Uzoho tuvo que salir en camilla tras un fuerte choque contra Casemiro. El mediocampista del ‘Scratch’ no tuvo nada que ver con ello, puesto que la salida del golero y su mala forma de pisar el césped permitieron que sufra una escalofriante lesión en la etapa complementaria.



Uzoho intentó evitar el remate del volante del Real Madrid, pero al momento de caer, su rodilla izquierda cedió ante la mala postura que tomó en el amistoso en Singapur.



El fuerte dolor de Uzoho obligó a que los médicos ingresaron al campo de juego de manera inmediata, pero aún no lograron evitar sus lágrimas en el último amistoso de la Fecha FIFA.



Uzoho tiene 20 años, pertenece al Deportivo La Coruña de Beto da Silva, aunque se encuentra cedido al Omonia Nicosia de Chipre. La para – parece – que será para rato.



Francis Uzoho

