Estas son las cosas que no se deben dejar pasar en el fútbol. En el medio del clásico escocés entre Rangers y Celtic, el colombiano Alfredo Morelos perdió la cabeza luego de su expulsión por doble tarjeta amarilla. No contento con la decisión del árbitro, el delantero realizó una serie de gestos a su salida del campo que no han caído nada bien a los hinchas.

Como era de esperarse, el partido fue de alta tensión. No obstante, esto nunca justificará cualquier acción que manche uno de los deportes más bellos del mundo. Como, por ejemplo, lo ocurrido con Morelos a pocos segundos del final, cuando este se fue a las duchas por simular una falta.

¿Qué pasó exactamente? Camino al túnel de vestuarios, el delantero colombiano, que no pudo anotarle al Celtic, le dedicó a la grada un gesto en el que simulaba cortar una garganta. Una actitud repudiable, teniendo en cuenta el protagonismo del jugador, quien ahora podría enfrentar a una dura sanción de parte de la federación.

El Glasgow Rangers derrotó este domingo por 2-1 a su gran rival, el Celtic de Glasgow, su primera victoria fuera de casa en nueve años en el caliente derbi escocés. Esta victoria en el ‘Old Firm’ relanza a los hombres de Steven Gerrard en la carrera por el título de campeón de Escocia, en posesión del Celtic desde hace ocho temporadas.

Hay que mencionar que el Rangers está a dos puntos de distancia en la clasificación de su rival, pero con un partido menos. Ryan Kent y Nikola Katic marcaron los goles del Rangers y Callum McGregor logró el del Celtic, que falló un penal con el marcador 0-0.

