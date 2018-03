En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es un video en el que se pide la no convocatoria de Javier Mascherano a la Selección argentina.



Tras la goleada que la Albiceleste sufrió a manos de España, el exjugador de Barcelona se convirtió en el centro de la burlas. Y ahora, tal como se ve en YouTube , un grupo de hinchas argentinos le suplican a Sampaoli que no lo llame más. Todo al ritmo del conocido canto partisano italiano 'Bella Ciao'.

"¡No convoquen a Mascherano, no va más, no va más, no va más. No convoquen a Mascherano ni de 5 ni central!", dicen los hinchas tras modificar la letra de 'Bella Ciao', canción que alcanzó la popularidad y máxima difusión con la serie española 'La Casa de Papel'.



El video, que va a camino a tener muchas vistas en YouTube , ha generado varias reproducciones y comentarios en la conocida plataforma. La mayoría apoya la no convocatoria de Mascherano para el Mundial Rusia 2018.