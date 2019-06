¡Estás loco, Zlatan! ¡Estás loco! El espectacular gol de 'chalaca' del sueco en la MLS [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic no deja de ser noticia en la MLS a sus 37 años. Y ni qué decir de su flexibilidad: está intacta. Para muestra, un billante golazo de 'chalaca' que anotó el sueco en duelo entre Los Angeles Galaxy y New England Revolution. El video se popularizó en YouTube.

La noche del reciente domingo, Zlatan provocó la emoción de los hinchas en el estadio Dignity Health Sports Park y motivó a que miles de ellos se levanten de sus asientos. El público se deleitó con la acrobacia, cuando se jugaban 84 minutos, como se ve en YouTube.

La jugada en mención empezó con un saque lateral de Daniel Steres al área. Tras un pivoteo, Joe Corona levantó la pelota y Zlatan Ibrahimovic se apoderó de ella. El atacante la paró de pecho, se acomodó e hizo la pirueta que venció la resistencia del arquero Brad Knighton.

El golazo de Zlatan Ibrahimovic, sin embargo, no alcanzó para evitar la derrota de Los Angeles Galaxy. New England Revolution se llevó la victoria (2-1), gracias a los goles de Cristian Penilla (45') y Teal Bunbury (60').

Con este resultado, Los Angeles Galaxy se mantiene en el segundo lugar de la Conferencia Oeste con 28 puntos, 9 menos que el líder Los Angeles FC. Por su parte, New England Revolution marcha en el undécimo lugar de la Conferencia Este con 16 unidades.

