De no creer. Una curiosa situación se vio en el fútbol paraguayo en el compromiso que puso frente a frente a Sol de América contra 12 de octubre por la liga local, luego de que el VAR ocasionará una peculiar expulsión a Matías Pardo.

Resulta que el mencionado futbolista se encontraba disputando un balón con su adversario y no tuvo mejor idea que tocarlo de manera indebida entre las piernas para poder desestabilizarlo y quitarle el esférico para tomar posesión del mismo.

La jugada, que se dio en la parte complementaria del juego, no había sido advertida en primera instancia por el juez principal, pero los árbitros encargados del videoarbitraje lo llamaron para que revise la acción y se decidió mostrar la tarjeta roja a Matías Pardo, quien se retiró incómodo del terreno de juego.

“¿Por qué me expulsan? No puede ser que me expulsen por eso. Estamos los dos forcejeando. ¿Acaso ya no se puede forcejear ahora? Esto es increíble”, fueron las palabras que dejó el futbolista de Sol de América mientras abandonaba la cancha.

El encuentro acabó igualado 0-0, pero el resultado quedó en un segundo plano, luego de la acción realizada por el futbolista de la escuadra local que llamó la atención de los seguidores del fútbol y se viralizó de rápida manera.

Sol de América se ubica en la casilla 4 de la tabla de posiciones del torneo local, mientras que 12 de octubre está en el puesto 8. De mantenerse así ambos equipos, accederían a los Play Offs del Clausura paraguayo.