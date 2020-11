Sergio Agüero y Neymar han encontrado en Twitch una manera para compartir divertidos momentos con amigos en la actualidad. Pues este jueves, también con la presencia del famosos streamer Ibai Llanos, compartieron una transmisión en vivo, que dejó un momento desopilante, que ya es viral en YouTube.

El delantero de Manchester City, como siempre de buen humor, le jugó una broma al español, que hizo que la estrella del PSG ría a carcajadas, como se ve en YouTube. Todo pasó en una pausa que se dieron, mientras disfrutaban de una partida del popular juego Among Us.

“Por tu culpa el otro día me llamó el abogado”, le dijo Sergio Agüero a Ibai Llanos, que se puso serio y se mostró intrigado. “No jodas, qué dices”, contestó el español. Lo que vino después fue un épico troleo del ‘Kun’, que dio pie a reacción e Neymar. El material audiovisual ya tiene miles de reproducciones en YouTube.

No todo es risa para el ‘Kun’

La relación entre Sergio Agüero y las lesiones continúan. “No sé, depende de la lesión: 10-15 días es el mínimo. Si es un poco más largo, serán tres semanas, un mes. Las (lesiones) musculares normalmente no se alejan de estos parámetros. Y el caso de Sergio será el mismo, no habrá excepción”, aseguró hace poco Pep Guardiola, entrenador del City, en declaraciones que recogió The Guardian.

Sergio Agüero sufrió una seria lesión a la rodilla en junio pasado y recién pudo reaparecer en el campo con Manchester City, el 17 de octubre, en el cotejo frente a Arsenal. Y el ‘Kun’ estuvo solo el primer tiempo del enfrentamiento contra West Ham de la semana anterior, por la Premier League, debido a molestias musculares.





