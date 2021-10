El último domingo se disputaron hasta cinco clásicos en el fútbol europeo, como el Barcelona vs. Real Madrid o Marsella vs. PSG, que se llevaron la atención de casi todo el planeta del balompié, y desvió la mirada de un hecho en la Champions League de África, que ya ha dado la vuelta al mundo en YouTube. Una terrible patada voladora de un portero, con la que no solo envió a su rival al hospital, sino que ha sido acusado por “intento de asesinato”.

Se disputaba el encuentro entre el Espérance Sportive de Tunís y Al-Ittiha de Libia disputado en el Stade Olympique de Radés, en Túnez, cuando sobre el minuto 74, el jugador libio Hamdou Elhouni recibió una terrible entrada por parte del guardameta Muad Allafi.

Ambos fueron en busca del balón, cuando el portero del Al-Ittihad salió fuera de su área de forma muy inapropiada y con mucha vehemencia, impactando una patada a Elhouni a la altura del cuello. La víctima quedó tendida en el césped retorcida de dolor mientras los jugadores de ambos equipos acudieron a protestar al árbitro, que desde luego, le mostró la tarjeta roja directa a Allafi.

Sin embargo, todo no quedó ahí. Muad Allafi acusado de “intento de asesinato” por el club rival, que en sus redes sociales mostró su total rechazo a la acción. “El video del intento de asesinato de Hamdou Elhouni dio la vuelta al mundo. Lástima, da mala imagen en el fútbol africano... Queremos tranquilizar a todos: ¡Hamdou Elhouni milagrosamente está bien!”, escribieron en las redes sociales desde su club.

Muad Allafi recibió muchas críticas desde todos lados por esta descalificadora patada, por lo que fue al hospital para pedir disculpas a Hamdou Elhouni, que quedó en observación para descartar cualquier tipo de problema grave generado por el impacto que recibió cerca de su rostro.

Ya en lo que respecta al encuentro, el Espérance Sportive de Tunís fue el equipo que logró avanzar a la siguiente instancia del torneo, gracias al gol que había convertido el suizo Nassim Ben Khalifa en el minuto 63. El partido de ida había quedado igualado sin goles.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.