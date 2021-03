Mohamed Salah es casi una divinidad en Egipto. El atacante del Liverpool llevó al cuadro africano a disputar el Mundial Rusia 2018 tras anotar un penal al último minuto ante el Congo que les dio la clasificación luego de 28 años de ausencia. Los fanáticos lo tiene ‘en lo más alto’, por ello, cada vez que lo tienen cerca, intentan tener contacto con él. Las imágenes ya son viral en YouTube.

El exjugador de la Roma fue la gran estrella de la goleada 4-0 del cuadro ‘faraón’ ante Comoras por las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones. Anotó un doblete y se llevó todos los reflectores post encuentro.

Los hinchas que se encontraban cerca al campo de juego, saltaron al césped para poder tener contacto con Salah. Algunos se contentaban con tocarlo, otros con tomarse una foto. Incluso uno intentó besarlo, algo que incomodó mucho al delantero.

Fuera de las convocatorias de Egipto en las últimas ventanas internacionales, Mohamed Salah, después de no marcar ante Kenia en su regreso a la selección, volvió a celebrar goles después de exactamente 639 días sin hacerlo con “Los Faraones”.

Su última víctima fue Uganda, que no pudo evitar que Salah hiciera uno de los dos tantos de su equipo (0-2) en el último partido de la fase de grupos de la Copa de África que disputó el 30 de junio de 2019. Después, en octavos de final frente a Sudáfrica, el delantero del Liverpool no marcó y hasta la serie de partidos internacionales de marzo de 2021 no volvió a jugar con su selección.

Tuvo tres oportunidades para hacerlo y por diferentes razones no acudió a las llamadas de su país. Primero, en octubre y noviembre de 2019 para un par de amistosos ante Botsuana y Liberia. Entonces, acordó con la federación egipcia de fútbol no participar en esos partidos para descansar.

