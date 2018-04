Junto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic es de los jugadores más buscados a través de YouTube. No solo los golazos que ha marcado, por ejemplo, con Inter de Milán y PSG, sino también por sus tremendas declaraciones cuando habla de su nivel.

El pasado martes, el delantero sueco fue el invitado especial en el programa de Jimmy Kimmel. Allí anunció que será parte del Mundial Rusia 2018, pero también dejó grandes frases que ahora son viral.

"No soy el típico chico sueco, pero he puesto a Suecia en el mapa (...) Mi nombre en la lengua de Los Balcanes significa 'oro', preferiría que me llamen así, pero sé que tienen dificultades para pronunciarlo. Ahora es el León (...) Elegi al fútbol y lo siento por esa ofensa al resto de deportes porque sería lo mismo", dijo Zlatan en imágenes subidas a YouTube.

El programa se dio en una amena conversación entre ambas partes e incluso los asistentes aplaudieron lo dicho por el delantero. No queda duda que no solo quedará como uno de los mejores '9', sino también como uno de los más polémicos por sus palabras.