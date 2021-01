Pasan los años y una cosa parece clara con él: hay que pensarlo dos veces si se quieren meter con Pepe. El central del Porto casi se va a los golpes con su compañero de equipo Loum N’Diaye tras una fuerte discusión en el terreno de juego. El resto de jugadores tuvo que mediar para que la cosa no llegara a más. La acción ya es viral en YouTube.

Al exReal Madrid no le gustó un reclamo que le hizo el centrocampista senegalés, quien al ver la reacción de su capitán, retrocedió y su expresión dejó a entender que se arrepintió por el reclamo que le hizo.

La acción se produjo en el triunfo del Porto ante el Farense por la fecha 15 de la Primeira Liga, en la cual el cuadro de Pepe marcha en la segunda casilla con 35 unidades, peleando por el título con el Sporting Lisboa.

Encontronazos en el Madrid

El central portugués repasó algunos episodios de su llegada al conjunto blanco en entrevista con el diario ‘Expresso’, en especial en sus inicios y lo complicado que se lo puso el italiano tanto dentro como fuera del campo.

Cannavaro era el central indiscutible y no parecía tener la mejor relación con el portugués: “Íbamos en el avión a Austria y Cannavaro se sentó delante de mí. Lo pillé leyendo una revista y, cuando me di cuenta de que la había acabado, le dije: ‘Cannavaro, ¿me puedes dar la revista?’. Y Cannavaro miró hacia atrás y me dijo: ‘¿Cannavaro? Mi nombre es Fabio’. Y me dio la espalda”

