El video es viral en YouTube y la pregunta es, ¿por qué no lo sería? La imagen parece salida de una pelea de ‘hooligans’, pero no, ha sido a raíz de un partido en la MLS. Wayne Rooney terminó lleno de sangre tras un choque con un jugador de Colorado Rapids en un tiro de esquina. Como un inglés salida de los barrios, el atacante se paró como si nada.



Wayne Rooney salió por primera vez como capitán de D.C. United y marcó también su primer gol en la MLS. Su equipo se impuso por 2-1 a los Rapids de Colorado, con los que debutó el hispano Kellyn Acosta. No obstante, la nariz del delantero no terminó del todo bien, al punto que varios usuarios han subido el video de su golpe a YouTube.



Rooney, el astro inglés de 32 años quien es segundo en la historia de la Liga Premier con 208 goles, inauguró el marcador a los 33 minutos. Este fue tan solo el cuarto partido, el segundo como titular en la carrera del ex Manchester United y Everton en el fútbol estadounidense.



DC United enfrenta el próximo sábado al Montreal Impact por una nueva fecha de la MLS. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace. Quizás no haya acciones salvajes como la de Rooney, pero sí grandes jugadas como goles.