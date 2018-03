Fue titular y jugó los 90', como para reconfirmar su tittularidad en el Orlando City. Yoshimar Yotun está feliz porque juega, mas no por el resultado que consiguió su equipo, el Orlando City, ante el New York City, de Alexander Callens (jugó 90'), por la MLS. Y es que los 'Leones' volvieron a perder, esta vez por 2-0, como se ven en distintos videos de YouTube.

A través de YouTube también se popularizaron los dos goles que recibió Orlando City. En el primero de ellos, Yoshimar Yotun tuvo el infortunio de participar. 'Yoshi' dio un riesgoso pase hacia su arquero, y este rechazó la pelota. El balón llegó a los pies de Ismael Tajouri, que se acomodó y definió.

El joven delantero suizo Ismael Tajouri y el argentino Maximiliano Morález marcaron los goles con los que el New York City venció este sábado por 2-0 al Orlando City en partido correspondiente a la tercera jornada de Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).



Ambos goles llegaron por fallos en la entrega del balón: el primero del portero del Orlando City, Joe Bendick, que fue clamoroso al entregarlo dentro del área a Tajouri, quien solamente tuvo que rematar a placer para el 1-0 cuando se cumplía el minuto 62.



La misma historia tuvo el segundo gol tras otra mala entrega de balón en la mitad del campo, que generó el contraataque de un New York City que no perdonó, esta vez por mediación de Morález, quien a los 74 remataba perfecto por bajo y de pierna izquierda para poner el definitivo 2-0.



La oportunidad más clara del Orlando City de haber conseguido el gol del honor la tuvo al minuto 87 el centrocampista Will Johnson que remató potente desde dentro del área y el balón se estrelló en el travesaño con el portero del New York City, Sean Johnson, ya batido.