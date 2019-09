"¿Quieres una foto o no?": Zlatan ninguneó a Boca Juniors tras pregunta de periodista [VIDEO]

Le respondió a su estilo. No se trató de una broma ni parte de un comercial de televisión, pero igual el sueco Zlatan Ibrahimovic desairó a un periodista en Estados Unidos por una pregunta sobre Boca Juniors en un hecho que quedó registrado en el portal de YouTube.

Zlatan Ibrahimovic fue abordado por un periodista en el estacionamiento de los jugadores de Los Angeles Galaxy y este le quiso hacer una pregunta relacionada a Boca Juniors y Daniele De Rossi, Sin embargo, el internacional con la Selección de Suecia es viral por lo que le respondió.

"Puedo robarte una pregunta", lanzó el periodista y Zlatan, muy amable respondió que "sí", pero quien cuestionaba no se imaginaría la respuesta que recibiría del delantero. "Me llamaron desde Argentina, del programa de radio 'Boca de Selección'. Ahora De Rossi...", dijo antes de que el atacante lo interrumpiera. Todo se ve en YouTube.

Este fue la acción viral de Zlatan Ibrahimovic a un periodista. (Video: TyC)

"¿Quieres una foto o no?", preguntó el ex jugador de AC Milan y Barcelona y, obviamente, la respuesta del hombre de prensa fue negativa a lo que el sueco, tras un seco "ok", se dio media vuelta y se retiró dejándolo en el aire.

Zlatan Ibrahimovic, de Los Angeles Galaxy, suma así un nuevo viral en su amplia trayectoria en la que se le han conocido respuestas egocéntricas como "estás hablando con dios" o que no verá el Mundial sería aburrido porque él no lo jugaría.

► Vinicius Junior se ve obligado a cambiar de dorsal

► Juventus esperará que crack del Chelsea no renueve para que sea su nueve figura

► Alexis Sánchez: "Inter tiene equipo para ganar al Barcelona"

► DT de Francia criticó el fichaje de Areola al Real Madrid