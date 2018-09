En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es la respuesta de Zlatan Ibrahimovic sobre el 'Puskas' que ganó Mohamed Salah el último lunes en The Best.



Tal como se ve en YouTube, el crack de la MLS dijo que el delantero del Liverpool no se merecía el premio. Sin embargo, más allá que el de Cristiano Ronaldo, el sueco explicó que no vio los candidatos porque su golazo a Los Angeles FC no estaba entre los nominados.



“No vi los candidatos”, aseguró al ser preguntado por si había visto los goles nominados al premio Puskas. “Si mi gol no estaba allí, no estoy interesado” agregó y dejó claro que no está de acuerdo con la elección de la FIFA. Ya es todo un viral de YouTube.

El video, que va a camino a tener muchas vistas en YouTube, ha generado varias reproducciones y comentarios en la conocida plataforma. Aunque pueda sonar pedante, el sueco ha generado reacciones positivas entre los usuarios de las redes sociales.