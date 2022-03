En un entrevista previo al partido entre Suecia vs. Polonia por la repesca al Mundial de Qatar 2022, Zlatan Ibrahimovic declaró para los medios y encendió la polémica tras responder una pregunta sobre la premiación del Balón de Oro. Siempre que el delantero habla es para decir cada cosa como lo piensa y así lo hizo para el diario ‘Bild’, en relación al trofeo que se llevó Lionel Messi el pasado 29 de noviembre de 2021 en París.

Si bien es cierto, durante su gran carrera futbolística, el atacante se ha dado el lujo de poder vestir camisetas de equipos como Manchester United, París Saint-Germain, FC Barcelona, Juventus y dos etapas en el club para el que juega actualmente: AC Milan.

Es decir, el delantero sueco ha disputado cuatro de las cinco grandes ligas europeas. Por ello, no causa sorpresa que a sus 40 años se plantee por vivir una experiencia en la Bundesliga.

“Siempre he tenido curiosidad por la Bundesliga. Hay un equipo como Bayern Munich, que es un club increíble”, reveló para el diario BILD. “Cada vez que jugué contra ellos, siempre pude ver sus instalaciones, el estadio, su organización. La historia del club es impresionante”, agregó.

Este martes, el sueco buscará acceder a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el choque de playoffs ante una difícil Polonia. No obstante, en la previa del encuentro, Ibrahimovic volvió a sorprender al mundo del fútbol tras referirse al Balón de Oro.

“Son recompensas políticas. Quieren un Mister Perfect... Si hablas y dices lo que piensas, no lo puedes conseguir. Es fácil dárselas al señor gentil. No cambia nada para mí, no me hace mejor o peor”, opinó el ariete de los rojinegros.

Polonia vs. Suecia: así llegan ambos equipos

Suecia, con gol de Robin Quaison a los 110′, se llevó la victoria frente a República Checa. Con este resultado, el equipo de Zlatan Ibrahimovic disputará un último partido para definir si se llevar el boleto a la cita mundialista.

Polonia, por su lado, clasificó directo a esta fase, luego de que la guerra entre Rusia y Ucrania hiciera que eliminaran a la selección rusa de los eventos deportivos de la UEFA. Ahora, tendrán que medirse ante los suecos este 29 de marzo por el último repechaje.





