Enzo Pérez reveló el consejo que más le sirvió para salir airoso este miércoles en su experiencia como arquero de River Plate, tras verse en la obligación de atajar frente a Independiente Santa Fe por la quinta y penúltima jornada del grupo D de la Copa Libertadores por la una ola de contagios en el ‘Millonario’.

“Mis compañeros me escribieron, estuve preguntando algunas cosas. Ayer también estuve practicando con el entrenador de arqueros y me dio algunos consejos, como siempre tratar de enfocarme en el punto de penal y desde ahí, cuando la pelota vaya para los costados caminar en diagonal”, señaló el volante argentino luego del 2-1 que sacó el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en el Monumental con solo once jugadores disponibles.

Contra el ‘Cardenal’ colombiano sirvieron las recomendaciones, indicó Enzo Pérez, que además jugó lesionado por una contractura. “Con la adrenalina que tenía me perdía un poco y tomaba como noción el punto de penal”, agregó en diálogo con ESPN.

“Hablar del partido no tiene sentido por lo que hemos vivido por el tema de la COVID-19. Yo rescato el corazón, la hombría, la personalidad, no solamente de los chicos que jugaron, sino de los que demostramos el fin de semana pasado en la cancha de Boca, donde jugaron muchos chicos también y nos ayudaron a hacer un bien partido”, añadió emocionado el mediocampista.

“Hoy demostramos nuevamente el grupo y la calidad de personas que somos”, declaró. “Por ahí todavía no caigo en lo que hemos pasado. Ahora que terminó supongo que mañana se va a hablar mucho de este partido”, sentenció.

River Plate, que sufrió un brote de coronavirus y presentó un once sin reservas y a Enzo Pérez como portero improvisado, se impuso con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez antes de los primeros diez minutos del partido.

Al frente estuvo un abúlico rival que descontó a través de Kelvin Osorio pero que, tras esta caída, quedó eliminado incluso de la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana.

