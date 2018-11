River vs. Boca Final Copa Libertadores 2018 EN VIVO | Este sábado 24 de noviembre de noviembre, se jugará la última batalla, el River Plate vs. Boca Juniors por la gran final de la tan ansiada Copa Libertadores 2018 que podrás mirarla en directo vía Fox Sports a las 14:00 horas Perú (17:00 horas en Argentina) , desde el estadio Monumental en Buenos Aires.

Este partido catalogado como 'la Final del mundo', River Plate recibe a su más clásico rival, Boca Juniors , en lo que significará el encuentro más importante de la historia de la Copa Libertadores de América y del cuál tendremos a nuestro representante para jugar el Mundial de Clubes 2018.

Hora: 14:00 horas Perú (17:00 horas en Argentina)

Canal: Fox Sports

•Resumen del Boca - River final de ida en La Bombonera

BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN VIVO ONLINE | Hoy, 11 de noviembre desde la 1:00 pm. (en Chile); 2:00 pm. (en Perú y Colombia); 4:00 pm. (en Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 pm (hora de España, Italia y UK). Para VER FÚTBOL EN VIVO GRATIS es posible a través de diferentes aplicaciones móviles, canales de señal abierta o pagado, según el país. Además, Depor te te trae la mayor información del antes, durante y después del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate , que ya tiene las alineaciones confirmadas desde La Bombonera.

BOCA VS. RIVER EN VIVO: ALINEACIONES

Boca Juniors : Rossi, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Pérez, Jara, Barrios, Nández, Ábila, Pavón y Villa.





: Rossi, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Pérez, Jara, Barrios, Nández, Ábila, Pavón y Villa. River Plate : Armani, Pinola, Maidana, Casco, Montiel, Pérez, G. Martínez, Palacios, L. Martínez, Pratto y Borré.

La Conmebol, después de la inspección del estadio La Bombonera por parte de los árbitros liderados por el chileno Roberto Tobar, ratificó que esta tarde se disputará la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.



Tras la suspensión del sábado por las fuertes lluvias que cayó en la ciudad de Buenos Aires, el organizador Conmebol ratificó en su cuenta oficial de Twitter que "la inspección efectuada determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16, del partido de ida de la final de la CONMEBOL Libertadores 2018 ".

La inspección efectuada por oficiales de CONMEBOL determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16, del partido de ida de la final de la CONMEBOL Libertadores 2018. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 11 de noviembre de 2018

• Esta será la primera vez que los dos clubes más populares de Argentina se vean las caras en una final internacional, generando gran expectativa y siendo el encuentro más mediático de los últimos tiempos en el fútbol.

Las listas publicadas que te presentaremos a continuación para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca vs. River son correspondientes a partidos en vivo , diferidos o vía pago por evento por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas web, por ejemplo la señal tradicional de TV, radio TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para los celulares y aplicaciones.

Boca Juniors vs. River Plate en vivo online por la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera. (Foto: Composición) Boca Juniors vs. River Plate en vivo online por la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera. (Foto: Composición)

Ocho medios internacionales señalaron al Boca vs. River como uno de los diez eventos deportivos más importantes del mundo. Los diarios británicos The Observer y The Sun, los españoles Marca y Mundo Deportivo, el italiano Gazzetta dello Sport O el francés L' Equipe fueron algunos de los que incluyeron en sus respectivas listas al partido más importante de la Argentina.

- BOCA VS. RIVER: POSIBLES ALINEACIONES

- Boca juniors : Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nandez, Barrios, Pérez; Villa, Pavón y Ábila.



- River Plate : Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Enzo Pérez o Ignacio Fernández, Enzo Pérez o Zuculini, Palacios, Martínez; Santos Borré y Pratto.

- ¿CÓMO VER BOCA – RIVER EN VIVO POR COPA LIBERTADORES?

Cabe mencionar que FOX Sports es el canal con los derechos de transmisión del duelo entre Boca Juniors vs. River Plate por la final de la Copa Libertadores en todo Sudamérica. Pero también es bueno saber la parrilla de canales en el mundo que transmitirán el fútbol en vivo.

- A QUÉ HORA SE JUEGA EL BOCA - RIVER POR LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2018?



HORARIOS DE PARTIDO SEGÚN EL PAÍS

Argentina: 16:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos: 11:00 ET/ 14:00 PT

