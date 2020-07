La sacó barata. Nicolò Zaniolo no deslumbró como en otras ocasiones con la Roma y estuvo a punto de poner en riesgo el triunfo de su equipo sobre Hellas Verona por la jornada 33 de la Serie A, tras protagonizar una acción imprudente que terminar en expulsión.

El prometedor atacante del conjunto italiano no logró controlar el balón luego de un rebote en el centro del campo y terminó impactando con su pie izquierdo en el rostro de Alan Empereur, pero el árbitro principal del duelo consideró que solo debía ser amonestado; una decisión que se critica en redes sociales.

Zaniolo, quien estaría en la órbita del Real Madrid, se llevó una tarjeta amarilla a los 71 minutos del compromiso, cuando Roma había sumado esfuerzos para ponerse 2-1 en el marcador.

Paulo Fonseca, estratega del cuadro romano, no quedó conforme con el talentoso extremo de 21 años. “Tiene que hacer más para ayudar al equipo y no lo ha hecho. Creo que Zaniolo debe entender que cuando ingresa debe trabajar para el equipo. Hoy no me ha gustado. No estoy satisfecho con su actitud”, señaló luego del partido.

Roma sonríe en la lucha por alcanzar una plaza para la próxima Europa League. El triunfo 2-1 del estadio Olímpico capitalino contra Hellas Verona, el tercero consecutivo para los hombres de Fonseca, le permitió blindar su quinta posición, con cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles y el Milan.

Un penal del francés Jordan Veretout y un gol del bosnio Edin Dzeko le dieron a Roma un importante triunfo para acercarse de forma casi definitiva al certamen continentral. Eso sí, la cuarta plaza, que da acceso a la Liga de Campeones, está fuera de su alcance.