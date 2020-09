Lionel Messi volvió a los entrenamientos con Barcelona y tiene ilusionada a la afición ‘culé’. Eso demostró Samuel Eto’o a pocos días del inicio de la próxima temporada de La Liga, tras celebrar la continuidad del astro argentino en el cuadro catalán.

“Estoy feliz porque mi hijo Messi se ha quedado en su casa”, señaló el exdelantero camerunés este lunes durante la presentación virtual de la campaña 2020/2021 del campeonato español, donde se verá a la ‘Pulga’ en acción luego de su salida frustrada del club.

“Pero en el corazón de este Barcelona necesitamos otros jugadores con ADN blaugrana, Messi solo no es suficiente. El mercado busca jugadores al estilo tiqui-taca y no box to box (área a área)”, aclaró Eto’o, embajador oficial de la competición, quien pasó cinco temporadas al lado de Messi en Barcelona.

Tras celebrar el desenlace de la novela azulgrana que puso en alerta a los aficionados del fútbol, opinó que “Barcelona será el próximo campeón de LaLiga”. “Pero quiero que el Mallorca, el equipo de mi corazón, vuelva a la máxima categoría”, indicó en la transmisión del evento, en la que también estuvieron Iker Casillas, Andrés Iniesta y Diego Forlán.

“Iniesta es el mejor jugador con el que he jugado, para mí es el que mejor interpreta el fútbol”, comentó Samuel Eto’o al ser consultado sobre el mejor compañero que tuvo a lo largo de su exitosa carrera profesional.