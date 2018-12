Santos Laguna vs. Monterrey se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por el pase a las semifinales de la Liguilla MX Apertura 2018 este sábado en el estadio Nuevo Corona desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local) con la transmisión de ESPN. Sigue las incidencias del encuentro por la web de Depor.com. En la ida Funes Mori se lució con un golazo de antología de 'chalaca'.

Los 'laguneros' necesitan revertir el 1-0 de la ida ante los 'Rayados' si quieren seguir con vida en el torneo mexicano. Parten con la ventaja de estar mejor ubicados en la tabla general. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

El solitario gol de Rogelio Funes Mori en la ida le ha dado la ventaja a Monterrey al que le basta el empate para clasificar a las semifinales de la Liga MX. La derrota, por el orden de posiciones en la tabla general, favorece a Santos Laguna que, al haberse ubicado el cuarto lugar, le basta con el triunfo por 1-0 para estar en la siguiente etapa.

La duda en Santos Laguna pasa por el delantero Jonathan Rodríguez que terminó sentido en el partido de ida y será esperado hasta último minuto para ser incluido en el equipo titular. Cabecita junto a Julio Furch han marcado 21 de los 27 goles Verdiblancos en la fase regular.

Monterrey, en tanto, no se caracterizó por tener un goleador nato (Nicolás Sánchez marcó 6 tantos en la fase regular), pero sí por ser un equipo donde cualquiera puede anotar. No por algo sus 25 goles en la Liga MX están distribuidos en nueve jugadores distintos. Por lo que Santos deberá tomar sus precauciones si no quiere despedirse del título.

Santos Laguna vs. Monterrey: probables alineaciones



Santos Laguna : Orozco; Abella, Nervo, Dória, Angulo; Martínez, Vásquez, Preciado, Lozano; Furch, Rodríguez.



Monterrey: Barovero; Medina, Sánchez, Basanta; Rodríguez, Pizarro, Ortiz, Vangioni; Pabón, Gallardo, Funes Mori.