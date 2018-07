Seattle Sounders vs. New York City juegan este domingo en el CenturyLink Field de Washington por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. Sigue la transmisión a través de ESPN Play y el minuto a minuto de Depor.com. El encuentro tendrá como atractivo principal el duelo entre los peruanos Raúl Ruidíaz y Alexander Callens.

Seattle Sounders ha depositado toda su confianza en Raúl Rudíaz al ver anotar su primer gol al goleador peruano, quien llegó como jugador franquicia esta temporada. El exdelantero del Morelia apenas demoró dos partidos en hacer temblar las redes contrarias y los elogios no cesan.



El técnico Brian Schmetzer confía en su capacidad y lo mantendrá en el once titular junto a Nicolás Lodeiro.

Pero para detener a Raúl Ruidíaz que mejor que otro peruano. Y esa es la misión de Alexander Callens, una de las figuras de New York City que marcha en puestos de clasificación directa a las semifinales por el título de la MLS y no quiere perder la gran racha de cinco triunfos consecutivos que lleva.

Y si Seattle Sounders presenta a Raúl Ruidíaz que anda on fire, los 'Citizens' pueden jactarse de que sin David Villa, quien aún se recupera de una lesión, no han perdido la brújula y, por el contrario, ha demostrado que el trabajo en conjunto es vital para suplir a una de sus estrellas.

En la tabla de posiciones, New York City es segundo en la Conferencia del Este, dos puntos por delante del Red Bull New York, mientras que en la Conferencia Oeste Seattle Sounders marcha en la décima posición a siete unidades de la zona de clasificación a los Play Off por el título de la MLS.

Seattle Sounders vs. New York City: alineaciones probables



Seattle Sounders : Stefan Frei; Jordan McCrary, Román Torres, Kim Ki-Hee, Nouhou Tolo; Gustav Svensson, Osvaldo Alonso, Harrison Ship, Cristian Roldan, Nicolás Lodeira; Raúl Ruidíaz.

DT: Brian Schmetzer



New York City: Sean Johnson; Anton Tinnerholm, Maxime Chanot, Alexander Callens, Ben Sweat; Ebenezer Ozori, Alexander Ring, Jesus Medina, Thomas McNamara, Maximiliano Moralez; Rodney Wallace.

DT: Domenec Torrent