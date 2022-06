Argentina tardó tiempo para encontrar al socio ideal de Lionel Messi. Pasaron varios: Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Paulo Dybala, entre otros, fueron candidatos y no dieron la talla tras mundiales, Copas América y Eliminatorias. Sería recién a partir de marzo del 2018, y al mando de Jorge Sampaoli, que los albicelestes empezarían a encontrar la solución: Lautaro Martínez, juvenil de Racing y crack del fútbol argentino –en ese entonces–, apareció por primera vez en una convocatoria. Era un llamado popular del país. Sucedió en un amistoso ante Italia (triunfo 2-0), pero su debut absoluto se daría días después en una caída histórica ante España (6-1).

En ese momento, el pasado reciente de Lautaro tampoco era el mejor, pues venía de un fracaso en el Mundial Sub 20 del 2017, donde Argentina quedó eliminada en fase de grupos y él anotó solo un gol en tres duelos, algo que también fue motivo de críticas por la prensa argentina. Pero fue tras la salida de Jorge Sampaoli tras Rusia 2018, y la llegada de Lionel Scaloni –en agosto del mismo año–, que Martínez empezó a tomar protagonismo. No tardó en ser el ‘9′ titular, post Mundial –al que no fue convocado– y respondió con goles, siendo además pieza clave en Inter de Milán en la Serie A.

Lautaro, el hombre gol de Argentina

Con su tanto ante Italia –además de una asistencia–, en la Finalissima de Wembley, Lautaro sigue estirando su ventaja como máximo artillero de la ‘era Scaloni’ con 20 dianas en 38 duelos, seguido de Messi con 16. En toda la historia, solo Gabriel Batistuta (25) hizo más goles en la misma cantidad de encuentros. Junto a la ‘Pulga’, fue el goleador de la albiceleste en la última Eliminatoria (7) e hizo tres en la Copa América de Brasil 2021, donde Argentina ganó el título continental después de 28 años.

“Lautaro es espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se veía que iba a ser gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo”, apuntó alguna vez Messi sobre su socio Lautaro, quien reveló en una reciente entrevista que ‘Lio’ lo quería de compañero cuando aún estaba en Barcelona.

En total, Lautaro disputó 33 partidos como titular y en cinco ingresó desde el banco, sumando 2493 minutos de juego, lo que arroja un promedio de un gol cada 126 minutos, algo más de un grito cada partido y medio. Registros que, sin duda, están muy por encima de otros delanteros de la albiceleste sobre todo en los últimos tiempos. Lleva nueve tantos en los últimos 13 partidos.

Los máximos artilleros de la era de Lionel Scaloni

Jugador Goles Lautaro Martínez 20 Lionel Messi 16 Ángel Di María 5 Leandro Paredes 3 Sergio Aguero 3 Nicolás González

En su momento más ‘dulce’

“Sinceramente estamos felices por este presente, por el juego, por lo que es este grupo al mando de Scaloni. Sería hermoso si el Mundial fuera ahora mismo”, dijo Lautaro tras el 3-0 ante Italia. Y es que el crack del Inter atraviesa por el mejor momento de su carrera. Aparte de ser el artillero de la ‘era Scaloni’, como señalamos anteriormente, también fue el máximo goleador argentino a nivel de clubes de la última temporada europea (25) y, asimismo, de los ‘neroazzurros’.

La Argentina de Scaloni no pierde desde julio del 2019, en la caída 2-0 ante Brasil en la final de la Copa América 2019. Ya son 32 partidos invicto, superando la marca histórica de la albiceleste al mando de Alfio Basile (31) entre 1991 y 1994. Y por otro lado, igualó el registro de Guillermo Stábile con 26 triunfos en partidos oficiales. ¿Candidato a Qatar 2022?





