Paolo Guerrero es uno de los futbolistas que ha encontrado en su recuperación las ganas de continuar jugando al fútbol. A sus 38 años, son pocos los jugadores que tienen el deseo de seguir compitiendo en la élite internacional y renuevan sus motivaciones para mantenerse vigentes dentro de la cancha. El ‘Depredador’ vive un momento especial en la etapa final de su carrera, está próximo a encontrar un equipo — Alianza Lima ya se contactó con él para contratarlo— y se ilusiona con la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Peruana ante una eventual clasificación al Mundial Qatar 2022 .

Pero Guerrero no es el único en esa lista. Existe una serie de cracks mundiales que hicieron historia con el balón en sus pies —o manos— y hoy encaran sus últimos años en el fútbol de la mejor manera. Algunos se mantienen en las ligas top de Europa, como es el caso de Zlatan Ibrahimovic; mientras que otros prefieren volver a sus inicios y jugar en el club que los vio nacer, como es el caso de Gianluigi Buffon. Aquí, hacemos un repaso de los más resonantes.

Jefferson Farfán

Lima - Perú, 7 de Octubre 2021: Eliminatorias / Fecha 11: Partido valido por la fecha 6 de las eliminatorias a Qatar 2022 entre las selecciones de Peru y Chile. Estadio: Estadio Nacional de Lima Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

El presente de Jefferson Farfán es desalentador. Luego de alzar el título nacional el año pasado con Alianza Lima, donde jugó 14 partidos y marcó 4 goles, encaró el 2022 con la ilusión de jugar la Copa Libertadores y clasificar a Qatar 2022 con la bicolor. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, la ‘Foquita’ está alejado de las canchas debido a una lesión a la rodilla que le ha impedido disputar cualquier partido hasta hoy. No juega desde la final ante Sporting Cristal, el 28 de noviembre del 2021, y por ahora tampoco tiene fecha de retorno confirmada, más allá de los trascendidos sobre la posibilidad de que vuelva a entrenar esta o la próxima semana.

En ese sentido, y con 37 años encima, Farfán necesita darle un giro de 180 grados a su presente para vivir la etapa final de su exitosa carrera de la mejor manera. La ‘Foquita’ tiene contrato con los blanquiazules hasta diciembre del 2022; sin embargo, la opción de renovar se complica dado que el delantero no ha podido jugar con el club de sus amores este año. En Matute son conscientes de su situación; pero la paciencia tiene un límite y la última eliminación de la Copa Libertadores, en la que Farfán tampoco participó, cambiaría muchas cosas respecto al futuro de la institución.

Eso sí, nadie puede discutir lo que Jefferson significa para la bicolor. Cumplió su sueño de anotar el gol que nos devolvió a una Copa del Mundo luego de 36 años en el triunfo 2-0 ante Nueva Zelanda, y jugó ante Dinamarca y Francia en Rusia 2018. También fue parte del equipo que disputó las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, disputó 7 partidos, pero no logró convertir goles.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, Suecia. (Foto: AFP)

La actualidad de Zlatan Ibrahimovic supone un momento especial para él. Con 40 años, el delantero sueco se coronó campeón de la Serie A con el AC Milan, anotando 8 goles en 23 partidos. Sus números reflejan la buena campaña que realizó con los ‘rossoneros’ y evidencia que, a pesar de su edad, tuvo la ambición para mantenerse en la élite del fútbol internacional y extender su amplio palmarés como futbolista. Al menos en producción de goles, solo Rafael Leao y Olivier Giroud estuvieron por encima de él en el equipo.

Pero lo de ‘Ibra’ no sorprende, ya que está acostumbrado al éxito desde siempre. Ha conseguido títulos en Holanda, España, Francia e Inglaterra con los distintos clubes en los que jugó; y en la selección también destacó, pues es el máximo goleador histórico con 65 tantos en 121 partidos, jugó los Mundiales de 2002 y 2006 y estuvo en las Eurocopas del 2004, 2008, 2012 y 2016. Si bien renunció a jugar por Suecia luego del torneo continental realizado en Francia, volvió a ser convocado a su selección en las Eliminatorias a Qatar 2022, donde jugó 5 partidos.

Eso sí, el sueco ya se encuentra en la etapa final de su carrera: el 30 de junio finaliza su contrato con el AC Milan y no hay pistas sobre una posible renovación. Es más, el club ‘rossonero’ anunció que Ibrahimovic fue sometido a una cirugía para reconstruirle el ligamento cruzado interior de la rodilla izquierda y tardará de 7 a 8 meses en recuperarse. Cuando supere esa lesión, ‘Ibra’ tendrá 41 años, aunque se desconoce si sus ganas de continuar jugando al fútbol serán las mismas que antes.

Dani Alves

Dani Alves fue el héroe de Brasil en el agónico empate 2-2 ante Paraguay. (Foto: Getty Images)

A diferencia de los dos anteriores, el presente de Dani Alves es alentador. El brasileño de 39 años está próximo a finalizar su contrato con Barcelona el 30 de junio; pero desde España ya se habla de una posible renovación, al menos, hasta diciembre. El nuevo acuerdo le permitiría al brasileño asegurarse ritmo futbolístico y competitivo hasta el inicio de la Copa del Mundo 2022, donde Brasil es uno de los candidatos al título y el lateral derecho azulgrana tiene toda la intención de estar presente en la nómina final de Tite.

Por la cabeza de Alves no está el retiro, o por lo menos, no en el corto plazo. Se siente capaz y en condiciones para jugar un par de temporadas más, ya sea en Barcelona o en cualquier otro club. Es más, la directiva azulgrana le ha ofrecido formar de un proyecto deportivo dentro de la institución; no obstante, la intención del futbolista es continuar vistiéndose de corto y seguir pateando el balón hasta quedar satisfecho.

Nadie puede negar el legado de Alves: es el jugador que más títulos ganó en toda la historia del fútbol (43). Nadie celebró más que él, ni siquiera Lionel Messi, quien actualmente registra 39 títulos y es quien está más cerca de alcanzarlo a sus 34 años. El brasileño lo ganó casi todo, pero tiene una cuenta pendiente con el ‘Scratch’: levantar la sexta Copa del Mundo. En Qatar 2022, está la posibilidad de lograrlo y el veterano lateral quiere estar presente si eso ocurre.

Andrés Iniesta

Andrés Iniesta es una de las piezas claves de la 'furia roja' en el España vs Portugal (Getty Images)

Don Andrés Iniesta es un caso distinto. Una vez que finalizó su contrato con Barcelona en junio del 2018, partió rumbo al Vissel Kobe de la Primera División de Japón cuando tenía 33 años; es decir, dejó la élite del fútbol europeo para iniciar un camino alejado de la alta competencia. Su decisión causó revuelo porque tenía el nivel para continuar jugando en el cuadro azulgrana; pero su intención era marcharse por la puerta grande, ganando títulos y dejando un legado en la institución.

Ya con 38 años, Iniesta tiene otras prioridades. Renunció a la selección española tras el Mundial de Rusia 2018, cuando cayó en penales ante Rusia en los octavos de final, y desde entonces no volvió a ser convocado más. Su presente es simple: tiene actividad futbolística; pero está alejado de la competitividad. Y con eso, es difícil que Luis Enrique, técnico de la ‘Roja’, pueda considerarlo para disputar la Copa del Mundo 2022. El ‘Cerebro’ encara la recta final de su exitosa trayectoria tranquilo, sin la presión de jugar en un equipo grande y con un millonario contrato que vence en junio del 2023.

Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon y sus lágrimas tras quedar fuera de la Eurocopa. El Alemania vs Italia fue brutal. (Foto: AFP)

Los arqueros también forman parte de esta lista, como es el caso de Gianluigi Buffon. El italiano es una leyenda viviente del fútbol y campeón del mundo con la ‘Azzurra’ en el 2006. Hizo toda su carrera en Juventus, pero estuvo a punto de retirarse en junio del 2018. “Había decidido dejar de jugar, entonces llegó la llamada del PSG: lo hablé con mis hijos y sin dudarlo me dijeron: ‘Ve papá, es demasiado bueno, jugarás en un equipo increíble’. Me hizo darme cuenta de que son felices de tener un padre así”, contó el veterano guardameta.

Y tomó la decisión correcta, ya que ese fue un segundo impulso para mantenerse en las grandes ligas. Duró en Francia una temporada y volvió a Juventus para continuar con su romance unos años más. Hasta que en junio del 2021 regresó al equipo que lo vio nacer: Parma, ahora en la Serie B. Firmó un contrato de tres temporadas y jugará allí hasta los 46 años. ¿Qué pasará después de eso? El tiempo lo dirá, pero Buffon tiene todas las intenciones de mantenerse activo y darle lo mejor al Parma en la etapa final de su carrera. Eso sí, para él, volver a la selección italiana está descartado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR