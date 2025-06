Portugal y España se enfrentan este domingo 8 de junio en la gran final de la UEFA Nations League 2025 en el Allianz Arena de Múnich. La selección portuguesa, campeona de la primera edición del torneo, se medirá ante el vigente monarca, La Roja, en un duelo que combina experiencia y juventud. Será un enfrentamiento imperdible que podrá verse en vivo desde México a través de Sky Sports.

La selección española llega invicta y con la ilusión de revalidar el título obtenido en 2023. Con Luis de la Fuente al mando, España mostró su mejor versión en la fase de grupos y superó con sufrimiento las eliminatorias: venció por penales a Países Bajos y luego a Francia en una semifinal de alto voltaje. Con figuras jóvenes como Lamine Yamal y un estilo de juego dominante, La Roja parte como la gran favorita al bicampeonato.

Del otro lado, Portugal quiere volver a la cima que alcanzó en 2019. Los dirigidos por Roberto Martínez eliminaron en tiempo extra a Dinamarca y luego sorprendieron a Alemania en semifinales con un gol decisivo de Cristiano Ronaldo. Con seis triunfos en el certamen y una mezcla de veteranos con talentos emergentes, los lusos van por la consagración. ¿Quién se quedará con la gloria? ¿Cristiano a los 40 o Yamal con apenas 17? La respuesta, este domingo en Múnich.

¿Qué canal transmite España vs. Portugal EN VIVO por la UEFA Nations League?

En México, el partido será transmitido en vivo por Sky Sports, mientras que quienes prefieran seguirlo online podrán hacerlo a través de la plataforma Izzi Go, disponible para suscriptores activos.

¿Dónde ver SKY Sports desde México, España vs. Portugal EN VIVO?

SKY Sports ofrecerá la cobertura completa del España vs. Portugal en México a través de los canales 516 SD y 1516 HD. También puedes seguir el encuentro mediante las aplicaciones de Sky Sports, disponibles en Google Play Store y App Store. Es importante contar con una suscripción activa para acceder al contenido.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, España vs. Portugal por streaming online?

Sky+ (antes Blue to Go Video Everywhere) es la plataforma de streaming de Sky Sports HD en México. Permite ver no solo la UEFA Nations League, sino también partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 y Eredivisie, según el plan contratado:

Sky+ Básico – $299 MXN/mes

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 decodificador SKY y acceso en 1 dispositivo móvil

Sky+ Premium – $499 MXN/mes

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 decodificador SKY y acceso en 2 dispositivos móviles

Horario y dónde ver en México la final UEFA Nations League 2025

Partido: España vs. Portugal

España vs. Portugal Fecha: Domingo 8 de junio de 2025

Domingo 8 de junio de 2025 Hora: 13:00 horas (CDMX)

13:00 horas (CDMX) Estadio: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Allianz Arena, Múnich, Alemania Transmisión en TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming online: Sky+, Izzi Go