Boca Juniors se coronó campeón en la última fecha de la Superliga Argentina, pero no todo quedó definido casillas abajo en la clasificación. Algunos equipos definirán sus panoramas en la Copa de la Superliga, suspendida a causa de la pandemia del coronavirus. Unos pelearán por asegurar participación internacional para 2021 y otros por no descender. Vélez Sarsfield, donde milita el defensor peruano Luis Abram, es uno de los cuadros que busca la Copa Libertadores o Sudamericana y no tiene tiempo que perder tras la salida de Gabriel Heinze.

En medio de la situación de emergencia que se vive en el mundo por el brote del nuevo coronavirus, el 'Fortín' ya eligió al reemplazante del 'Gringo', quien decidió renunciar a la dirección técnica del conjunto de Liniers. Se trata de Mauricio Pellegrino, exentrenador del Valencia, Estudiantes La Plata, Independiente, Alavés, Southampton y Leganés, respectivamente.

“Tenemos todo cerrado y Pellegrino será el técnico de Vélez. Estamos terminando algunos trámites de la salida de (Gabriel) Heinze para confirmarlo. Nuestra intención era extenderle el contrato a Heinze pero nos dijo que estaba sin energías. Tenía gran trato con él y lo conocía hace bastante. Unos días antes de dirigir contra Unión me enteré de que ese era su último partido. Se veía venir su cansancio y desgaste, pero fue sincero conmigo. Había gastado las energías”, aseguró Pablo Cavallero, secretario técnico de Vélez, en comunicación con Radio Rivadavia.

Luego de confirmar al exdefensor como flamante estratega del elenco, el dirigente habló sobre las posibilidades de emigrar de algunos jugadores del plantel, que también tendría Abram luego de buenas campañas en el competitivo fútbol argentino.

"Veremos como se mueve el mercado y si hay chicos que podemos vender. También dependemos de cómo se maneja Europa y tratar de tener dos o tres jugadores por puesto. Hay tres o cuatro jóvenes que tienen posibilidad de salir y es importante vender para poder seguir con todo al día. Todo depende también de como sigan los clubes europeos después de esta pandemia", acotó.

Vélez, que quedó tercero en la Superliga, tiene chances de alcanzar la próxima Libertadores en la Copa de la Superliga, cuyo campeón accederá al certamen continental más importante como segundo clasificado, escoltando a Boca Juniors. La Sudamericana también sería un premio consuelo para la gran temporada registrada por Heinze y sus dirigidos. La vara está alta para Pellegrino.

