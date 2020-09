Emelec y Liga de Quito se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE en el compromiso más esperado de la decimotercera jornada de la Liga Pro 2020. El duelo se disputará este sábado, desde las 6:00 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana), en el estadio George Capwellde Guayaquil. Sigue aquí la transmisión del encuentro, que estará a cargo de Gol TV. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

Liga de Quito, en su afán por quedar más cerca de la clasificación a la final de la actual temporada, visitará al equipo más exitoso de la última década, Emelec.

Aunque al momento LDU comparte el liderato con Independiente del Valle, con 28 puntos cada uno, Emelec, que cuatro títulos locales desde el 2010, y esta décimo con 12 unidades.

Emelec vs. LDU | Horarios:

18:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas - Reino Unido

01:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El técnico de los ‘eléctricos’, el español Ismael Rescalvo, es el más optimista de que su equipo se levantará en la disputa del torneo desde el próximo sábado contra Liga.

Mientras Emelec descansó luego del empate por 1-1 en la casa de Olmedo de Riobamba, el domingo pasado, Liga de Quito reaparecerá luego del partido del martes reciente contra Deportivo Binacional, al que derrotó por 0-1 en Lima por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Los partidos con Emelec son otra historia, yo creo que son especiales y se juega de forma diferente, como son los Liga vs Barcelona”, señaló en la antesala Pablo Repetto.

“A Emelec quizás son errores puntuales los que no le permitieron estar en la pelea como se preveía en el comienzo del campeonato. Dependemos de nosotros, faltan tres fechas y eso es bueno, pero si no logramos ganar, no dependeríamos de nosotros. La idea es ir a buscar los tres puntos para estar tranquilos de cara a los partidos que nos quedan”, añadió el uruguayo.

Un triunfo colocaría a LDU como puntero absoluto de la tabla de posiciones de la Liga Pro con 30 unidades, a dos puntos de Independiente del Valle y Barcelona SC.

