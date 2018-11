El River vs. Boca fue postergado | Final Copa Libertadores 2018 | Conmebol no garantizó que el partido de este domingo 25 de noviembre se juegue en el Monumental de Buenos Aires, esto tras anuncio oficial del presidente Alejandro Domínguez. Por otro lado, el mandatario señaló que habrá una reunión con los presidentes de ambos clubes para coordinar sobre la fecha y hora de la final. Sigue la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía FOX Sports para toda Latinoamérica y el minuto a minuto por Depor , que te traerá la mejor información del antes, durante y después del partido online para no perderte ningún detalle.

Alejandro Domínguez confirmó que la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se pospone todavía sin fecha porque "no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos". "No están dadas las condiciones y como estamos por el bien del fútbol vamos a convocar a los dos clubes a Asunción para buscar una nueva fecha", completó la máxima autoridad que habló de una resolución del Consejo de Conmebol.

El sábado 24 de noviembre la Conmebol reprogramó dos veces el horario de comienzo de este partido porque un informe de su Comisión Médica presidida por Osvaldo Pangracio, no permitió constatar las lesiones de ambos jugadores y desestimó la posibilidad de suspender el encuentro. El jefe de los servicio médico de Boca Juniors, el doctor Jorge Batista, ratificó las lesiones en los ojos de ambos jugadores y los constató con los exámenes médicos realizados en el Sanatorio Otamendi.

En Argentina se especula con que el ataque al autobús fue orquestado por los barras bravas por el allanamiento de la casa del líder de la barra días antes del partido. Otros aseguran que se trató de errores en el operativo de seguridad.

La única certeza es que la violencia volvió a ser protagonista de un partido disputado en Argentina, como ya ocurrió en incontables ocasiones y derivó en que los partidos se disputarán sin hinchas visitantes desde hace años para intentar disminuir los enfrentamientos y las muertes.

SUSPENSIÓN FINAL Y NUEVA FECHA DEL RIVER - BOCA

La suspensión del partido entre Boca Juniors y River Plate por la Final de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Monumental fue completamente suspendido para el día domingo 25 de noviembre del 2018 a las 15:00 horas (hora peruana) y a las 17:00 horas de Argentina.

PARTIDO VOLVIÓ A SUSPENDERSE POR SEGUNDA VEZ

Tras la decisión de la Conmebol de suspender la Final de la Copa Libertadores 2018, ahora ha tomado una nueva decisión sobre la hora en la que se juega el River - Boca en el Estadio Monumental y es que lo han suspendido para las 17:15 horas (hora peruana) y a las 19:15 horas en Argentina.

PARTIDO SUSPENDIDO

La Conmebol ha confirmado que la Final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca ha sido suspendida para el día de hoy, sábado 24 de noviembre, para las 16:00 horas (Hora peruana), lo cuál sería a las 18:00 horas en Argentina.

La gran ausencia para el River vs. Boca será Ignacio Scocco, que se perfilaba como titular, sufrió una "lesión muscular en el gemelo derecho" y se perderá el partido de este sábado en el Monumental de la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018. El atacante de 33 años llevaba varios días entrenándose diferenciado con la intención de recuperarse a tiempo para este partido.

¿CUÁNTO DINERO GANARÁ EL CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2018?

Queda confirmado que el campeón de la Copa Libertadores entre River vs. Boca recibirá 6 millones de dólares, según hizo oficial la Conmebol, que en 2017 premió con la mitad de ese botín al Gremio. Son precisamente los tres millones de dólares que recibió el campeón del año pasado la cifra que embolsará tras el partido de este 24 de noviembre el subcampeón de la edición 2018.

¿A QUÉ HORA JUEGA RIVER VS. BOCA POR LA FINAL DE LA LIBERTADORES?

Argentina: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 12:00 ET/ 13:00 PT

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL RIVER VS. BOCA POR COPA LIBERTADORES?

El partido entre River vs. Boca será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

¿CÓMO LLEGÓ RIVER PLATE A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2018?

Fase de grupos:

Octavos de final:

Cuartos de final:

Semifinal:

Final:

11/11/2018: Boca Juniors 2-2 River Plate

¿CÓMO LLEGÓ BOCA JUNIORS A LA FINAL DE LA LIBERTADORES 2018?

Fase de grupos:

Octavos de final:

Cuartos de final:

Semifinales:

Final:

11/11/2018: Boca Juniors 2-2 River Plate

¿QUÉ RADIOS TRANSMITIRÁN EL RIVER VS- BOCA EN VIVO Y EN DIRECTO EN ARGENTINA?

Para escuchar EN VIVO y EN DIRECTO el River vs. Boca por radio, te presentamos algunas emisoras para no perderte a detalle la final de la Copa Libertadores 2018. Si te encuentras en Argentina, puedes seguir Radio La Red 910 AM, Radio ESPN 107.9 FM Capital Federal y Radio Redonda 100.3 FM La Plata. Todas ellas son muy populares en el país.

¿CÓMO VER EL RIVER VS. BOCA POR APP MÓVIL?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, River vs. Boca será transmitido por FOX Sports para todo Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil FOX Sports Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.v

El servicio vía streaming que te permite ver River vs. Boca, también cuenta con toda la programación de Fox, Fox Premium y Fox Sports. La programación incluye series, películas, deportes, documentales y más, y se puede ver en tu celular o tablet. ¿Tiene costo? Únicamente deberás ser cliente de algún sistema de televisión de cable, crear un usuario, ingresar a FOX Play, revisar la compatibilidad de tu empresa y crear una contraseña.

¿A QUÉ HORA JUEGA RIVER VS. BOCA LA FINAL EN BUENOS AIRES?

El partido de vuelta entre River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018 se disputará el sábado 24 de noviembre a las 21:00 horas de España (20:00 en Islas Canarias, 17:00 en Argentina y Chile, 15:00 en Colombia y 14:00 en México) y se podrá ver en España a través de #Vamos (Canal 8 y 45), de Movistar + y Movistar Liga de Campeones (Canal 50) Los canales mencionados cuentan con su plataforma móvil, donde puedes descargarlo y ver fútbol en vivo , disponible para iOS y Android.

¿DÓNDE VER EL RIVER VS. BOCA LA SUPERFINAL DE LA LIBERTADORES 2018?

La lista publicada a continuación para poder ver River Plate vs. Boca Juinors en vivo online y en directo , corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente. En muchos casos se requerirá una autenticación de usuario o una suscripción digital con un proveedor de TV o Internet.

CONOCE EL ESTADIO MONUMENTAL ANTONIO VESPUCIO LIBERTI EN GOOGLE MAPS