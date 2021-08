Ante el malo momento deportivo, ya piensan en cambios para quizás las próximas semanas o meses. Boca Juniors entró en una crisis de resultados que ya empieza a preocupar a los hinchas xeneizes y al Consejo de Fútbol, quienes, según el diario Olé, ya tendrían en Sebastián Battaglia como sucesor de Miguel Ángel Russo, técnico que parece tener sus últimos días en Boca.

Aunque con Miguel Ángel Russo los xeneizes lograron títulos locales, el gran objetivo que era ganar la Copa Libertadores, sigue siendo esquivo y la situación se complica más cuando los refuerzos no dan la talla, el juego no convence y los resultados no acompañan.

La información de Olé añade que el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román, desea que Miguel Ángel Russo renuncie a su cargo, pero el técnico no piensa hacerlo, pese a que no gana desde hace varias fechas.

Boca Juniors está solo un punto arriba de los coleros y a diez puntos del líder Independiente, lo que obliga a hacer cambios. Battaglia, quien fue compañero de todos los integrantes del Consejo, tiene la confianza para ir al banquillo.

En el campeonato argentino, Boca lleva 10 encuentros sin éxitos, con lo cual igualó la peor racha de su historia en primera división, similar a la del campeonato 1957, cuando también pasó 10 cotejos sin triunfos, una seguidilla negativa que comenzó el 8 de mayo pasado, con la derrota ante Patronato (1-0), por la etapa clasificatoria de la Copa de la Liga.

“Una pelota parada definió todo. Hay que estar tranquilos y trabajar mucho. Creo que en el primer tiempo tuvimos posibilidades, después nos costó”, consideró el entrenador Miguel Ángel Russo, con escasa autocrítica en medio de una situación cada vez más compleja para los ‘xeneizes’.