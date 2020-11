Alexandra Zamora, la mayor de cuatro hermanas, aprendió a jugar fútbol con su papá, cuando era una niña. “Mi papá me enseñó a darle al balón, a él le gustaba mucho el fútbol y pronto a mí también me enganchó este deporte”, cuenta la hoy arquera del equipo de fútbol femenino de Alianza Lima .

La pequeña Alexandra acompañaba a su padre cada vez que este jugaba un partido con sus amigos. Ahí era solo una espectadora; luego, en el parque del barrio, le tocaba ser la protagonista. “Era la única mujer en la cancha, pero me divertía mucho. Siempre me encantó jugar al fútbol”, recuerda.

Zamora ha llegado a Matute para hablar de su participación en el Programa de Capacitación con Lideresas y Líderes de Clubes Deportivos “Sin violencia ganamos todos y todas”, que se viene realizando como parte del convenio entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Alianza Lima.

Zanora ha llegado a Matute, también, para hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los 25 de noviembre a nivel mundial.

La guardameta sabe que es necesario alzar la voz para combatir cualquier forma de violencia contra la mujer, sea física o verbal. Y está convencida de que el deporte debe ser un espacio de igualdad, exento de discriminación o violencia de género.

“De chica sufrí discriminación por el fútbol. Yo era la única que jugaba con los niños en el parque y había gente que me decía que no lo hiciera, que eso no era para una niña. En ocasiones escuchaba ese tipo de comentarios de personas extrañas o incluso de los mismos vecinos, pero pienso que eso no me afectó porque mi familia fue mi soporte. Mis papás me enseñaron que todos somos iguales y yo siempre tuve claro eso”, dice.

Alexandra no oculta la satisfacción que siente al ser considerada como una embajadora deportiva en la lucha por la igualdad de la mujer y la eliminación de la violencia que se ejerce contra ella. “La capacitación que estamos recibiendo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos está dando herramientas para convertirnos en líderes en temas de prevención de la violencia contra la mujer. Tenemos que fomentar entornos saludables, tanto en el deporte como en la vida cotidiana, y una manera de hacerlo es a través de la educación, empezando por la familia, nuestro círculo directo y la comunidad”.

A sus 28 años, Zamora cuenta los días para el retorno de la competencia oficial en el fútbol femenino. Este año el torneo no se disputó a causa de la pandemia, pero la golera afirma que las chicas se han preparado a conciencia de manera virtual y que están listas para buscar el título desde el primer día. “Alianza Lima nos ha apoyado mucho en todo este tiempo y nosotras no hemos dejado de entrenar. El plantel se ha reforzado convenientemente y el compromiso es total. Nuestro objetivo es campeonar y jugar la Copa Libertadores”, confiesa.

En el camino hacia el ansiado retorno a las canchas, Alexandra ya juega un ‘campeonato’ todavía más importante. Lo hace junto a compañeras de equipo como Katherine Ruiz, Luisa Ramírez, Enica Fasabi, Yomira Acosta, Catherine Bringas, María Ortegano y Karla Sosa; voleibolistas como Shiamara Almeida, Daniela Uribe, Daniela Muñoz, Esmeralda Sánchez, Brenda Lobatón y María José Rojas, además de la propia Sisy Quiroz, jefa de las divisiones de fútbol femenino y voleibol de la entidad victoriana. En total, 20 representantes del club se capacitan para enfrentar la violencia contra la mujer en la sociedad peruana.

“Si alguna persona es víctima de violencia puede llamar a la línea 100, que es un servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Basta comunicarse vía telefónica para recibir atención. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es importante decir que no debemos callar, hay que denunciar por nosotras, por nuestras familias, por nuestros hijos”, subraya Zamora.

La niña que pateaba el balón en el parque Marruecos de Surquillo es la mujer que ahora está lista para empoderar a las que más lo necesitan.

