Autor de la biografía de Claudio Pizarro reveló detalles de su carrera en Alianza Lima 

Esta semana se publicó en el tabloide Weser Kurier algunos capítulos de la biografía autorizada de Claudio Pizarro , escrita por el periodista Reimar Paul. En el libro, el periodista alemán detalla pasajes de la carrera del ‘Bombardero de los Andes’, así como de su infancia y adolescencia.

En la publicación se cuenta los inicios de Pizarro en Alianza Lima y el cariño incondicional que le tiene al club victoriano. “Claudio es fanático del club capital Alianza Lima. Hasta hoy, en la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, conocido también como La Caldera, el niño anima a sus ídolos como Waldir Sáenz, con quien más tarde jugará en Alianza”, se lee en el capítulo ‘Primos pasos en Lima’.

Como se recuerda, meses atrás el ahora goleador histórico de Werder Bremen confesó en un peculiar ‘ping-pong’ que “soy hincha de Alianza Lima, pero en Bayern Múnich tengo hecha casi toda mi carrera (…) Escojo Alianza porque soy hincha desde pequeño, siempre iba al estadio y por eso los elijo”.

Pizarro también fue parte de la Academia Cantolao, aunque no la pasó nada fácil al inicio. “Al principio fue un poco difícil para mí, porque era el único chico blanco y todos me miraban de forma extraña. Luego, cuando jugamos al fútbol, todo salió bien", recordó el ex capitán de la Selección Peruana a Reimar Paul en su libro.

La familia de Claudio Pizarro también fue un pilar importante en su vida. Como relata el mismo ‘Bombardero de los Andes’, “mi papá siempre me ayudó. Es la persona más importante en mi vida”, ya que fue él quien lo apoyó de forma incondicional en su carrera.

Además, el libro cuenta que al terminar el colegio, Claudio debía elegir por ingresar a la Marina o estudiar ingeniería, pero, tras su convocatoria a la Selección Peruana Sub 17 , fue claro que su camino estaba predeterminado hacia el fútbol profesional.

