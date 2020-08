Si el estilo de juego de Pablo Bengoechea no encajó en Alianza Lima fue por una mala decisión dirigencial, señaló este lunes Gerardo Pelusso, extécnico del cuadro victoriano.

El estratega uruguayo salió en defensa del ‘Profesor’ por las críticas que recibió debido a su propuesta con los ‘íntimos’. Según su opinión, los cuestionamientos debían ir por otro sentido.

“Bengoechea se fue de la forma que nos vamos los entrenadores: cuando ganas está todo bien, cuando pierdes o hay un lío siempre se le corta la cabeza al entrenador. Si el club contrata a un técnico que no tiene el estilo que caracteriza al club y no es del gusto de los hinchas, ¿De quién es el error?”, indicó Pelusso este lunes al semanario Azul y Blanco. “De la directiva”, agregó con seguridad.

Pelusso, campeón nacional con Alianza Lima en 2006, también explicó por qué tuvo una buena experiencia al mando del conjunto victoriano, a pesar de representar a la escuela ‘charrúa'.

“A mí me resultó hacer una fusión entre lo peruano y uruguayo. Del peruano la gambeta, pero necesita la formación del jugador uruguayo: disciplina dentro y fuera de la cancha”, añadió.

Un 2007 para el olvido

Gerardo Pelusso recordó en la conversación el motivo de los malos resultados conseguidos por Alianza Lima bajo su dirección en 2007, luego de sacar campeones a los blanquiazules.

“Cometí un error muy grave. Cuando firmé contrato para el año siguiente y estaba el rumor de la famosa gira por Estados Unidos. Pongo como condición para renovar que esa gira no se haga. Yo quería una buena pretemporada y no perder el tiempo. Regreso de Uruguay y cuando empezamos a entrenar me dicen que se va a realizar la gira y me dan la fecha de partida. Sabía que eso no era producente. Cuando haces la pretemporada en otro país, no haces nada, es un desastre. Ese fue mi gran error porque fuimos para allá. Todo fue un desastre, parece que lo había hecho el enemigo, no había gimnasio. Venimos mal preparados, jugamos la Copa Libertadores y todo nos fue mal”, recordó.

