Concha es el motor que mueve a un Alianza Lima que intenta renovarse y reencontrarse con un nuevo entrenador. Basta con verlo jugar, con el rendimiento que mostró ante Vallejo y con la performance que ha mantenido en las últimas fechas. De hecho, el ‘10′ blanquiazul fue quien lideró esa remontada frente a los ‘poetas’ en el Mansiche. El partido agonizaba cuando Concha trasladó el balón en el mediocampo y alzó la cabeza para intentar jugar corto. No tuvo respuesta cercana, pero sí una opción de pase cerca del área rival. Se detuvo por instante y lanzó largo para Christian Cueva, de irregular momento, quien asistió a Aldair Rodríguez y allí le cometieron el penal. Pablo Sabbag se llevó los aplausos por marcar el empate y salir en las fotos; pero fue Concha el cerebro que orquestó aquella jugada.

Y no debería sorprender, porque Jairo hizo lo mismo más de cuatro veces en ese partido. Alianza Lima se movió a su ritmo, bajo su control, con su intensidad y su visión de juego. Recibió un puntaje de 8-1, según Sofascore, pero lo realmente importante fue lo que transmitió en la cancha y frente a los ojos del hincha blanquiazul. Esa actitud de no irse perdedor del estadio o esa rebeldía producto del temperamento quedan en la memoria del pueblo íntimo, de aquellos que estuvieron en las buenas y hoy más en las malas. Porque, justamente, esa sangre caliente que hoy muestra el ‘10′ sirve para salir a flote y recuperar la esencia perdida semanas atrás. Alianza necesita de Concha y Concha necesita todavía más de Alianza. Porque si jugaran once Jairos en Matute, la historia hoy fuese distinta.

A sus 24 años, Concha ya no es el juvenil que hay que proteger, sino el futbolista al que hay que copiar. Guardó silencio cuando le tocó comer banca por decisión técnica. Fue la cuarta opción en la creación para ‘Chicho’ Salas en su momento, siempre a la sombra del ‘Rifle’ Andrade, Cueva y Lavandeira. Pero hoy su actualidad es otra: es el tercer futbolista de Alianza Lima con más minutos jugados en la Liga 1 este año (1503), por detrás de Josepmir Ballón (1752) y Ricardo Lagos (1620). Cambió el frío del banco de suplentes por el calor de la titularidad. Y todo es mérito de él, porque con perfil bajo, profesionalismo y disciplina supo abrirse paso entre su competencia y posicionarse como el ‘cerebro’ blanquiazul, ese que juega y hace jugar.

Por eso, es clave para Pera que Concha mantenga ese nivel, sobre todo ahora que la propuesta del DT interino mantiene una idea ofensiva para revertir la situación en el Clausura y necesita de un conductor. Si Jairo está inspirado, Alianza Lima puede jugar bien; caso contrario, es difícil encontrar a otro compañero que asuma ese rol en el equipo. Se viene UTC en Matute y ese partido puede marcar un antes y después para los íntimos. Ganar es la única opción para depender de sí mismos en el Acumulado.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.