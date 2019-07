Joazinho Arroé: "Me cuesta creer que los jugadores peruanos no podamos mantenernos en grandes ligas"

Mucho por trabajar. El volante ofensivo de Alianza Lima , Joazinho Arroé fue contundente al expresar que los jugadores peruanos en el extranjero, especialmente los convocados de la Selección Peruana , han alcanzado grandes metas, por lo que le sorprende de sobre manera que no puedan consolidarse en grandes ligas europeas.

"Muchas veces me he preguntado por qué los jugadores peruanos no podemos seguir escalando en las mejores ligas del mundo. Ellos más no pueden hacer. Han ido al mundo, han sido subcampeones de la Copa América. No creo que les falte algo, yo creo que la pregunta de por qué no podemos posicionarnos en el extranjero debe ir a los equipos, ¿qué hace falta para que nos quedemos?", sostuvo Joazinho Arroé para la mesa de Fox Sports Radio Perú.

Respecto al fichaje de André Carrillo en la liga de Arabia, en vez de quedarse en la Premier League, o sobre el altercado de Feyenoord de Holanda con Renato Tapia. Consideró que, con lo alcanzado por la Selección Peruana, deberían estar mejor posicionados en el extranjero.

"Hoy, la bandera de Perú pesa, por lo que me preocupa que los peruanos en el extranjero no se lleguen a establecer en ligas competitivas, como las de Europa. Me cuesta creer que, con las metas alcanzadas, no se pueda llegar a este tipo de equipos. Los que estamos en el torneo local también queremos escalar", agregó Arroé.

Durante la entrevista, el atacante de Alianza Lima recordó su paso por Italia y contó pasajes de vida por esta liga y lo mucho que cuesta para los peruanos establecerse en Europa. "Los entrenamientos suelen ser bastante exigentes, físicamente se trabaja muchísimo. Hay jugadores que sí se han adaptado, como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro o Paolo Guerrero, por lo que no sabría decir cuál es el verdadero problema por la que el futbolista peruano no logra adaptarse al juego europeo", finalizó.

► El guiño más esperado de la 'Culebra': Al Hilal oficializó la compra de André Carrillo



► Tiembla Cueva: Joazhiño Arroé afirmó que podría pelearle la posición a 'Aladino' en la Selección Peruana [VIDEO]



► ¡La mira puesta en Uruguay! Selección Sub 23 en la recta final de su preparación de cara a los Panamericanos [FOTOS]



► Paolo Guerrero confiesa la importancia de la Copa América 2019 tras la para por culpa del TAS | VIDEO



► ¿Le hizo caso a Ricardo Gareca? Cristian Benavente vuelve a Europa para jugar por histórico club | VIDEO