¿Vestirá la 'crema'? Joazinho Arroé respondió así a la posibilidad de defender Universitario de Deportes

Una respuesta diplomática. Tras la polémica que surgió con la transferencia de Alejandro Hohberg de Alianza Lima a Universitario de Deportes , se le planteó a Joazinho Arroé si, después de pasar por Sporting Cristal y Sport Boys, usaría la camiseta crema llegado el momento.

Durante la entrevista que dio para Fox Sports Radio Perú, Arroé fue 'acorralado' con la interrogante si sería capaz de vestir la 'crema', pese a que ahora defiende los colores de Alianza Lima. Al respecto, el volante peruano optó por una respuesta muy diplomática.

"Soy muy profesional en mi trabajo y si en algún momento me toca. Bueno, no sabría decirlo ahora, porque hoy estoy defendiendo la camiseta de Alianza Lima y creo que por respeto a ellos no voy a hablar del equipo rival. No sé si me tocará más adelante, pero yo soy muy profesional", respondió Joazinho Arroé.

Joazinho Arroé llegó a Alianza Lima, a pedido expreso de Pablo Bengoechea, donde pudo consolidarse y crecer. Si bien ha defendido las camisetas de Sporting Cristal y Sport Boys, admite que tiene un gran cariño por el cuadro íntimo, por lo que se siente a gusto, especialmente, por tener la confianza del técnico uruguayo.

El torneo local quedará en pausa hasta el término de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los partidos de la tercera jornada se retomarán en el fin de semana del 16 al 19 de agosto. Para esta fecha, Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo, en condición de visita.

