“Si Kevin Quevedo fuese argentino, valdría 15 millones de dólares”

Kevin Quevedo es, sin duda alguna, la figura más polémica de Alianza Lima por estos días, pero no por ser un mal elemento dentro del equipo, sino por verse involucrado en una telenovela que parece no tener final feliz para el club íntimo. Y es que los últimos meses el tema que sigue siendo primordial entre los victorianos es la renovación de su goleador, pero ¿qué es lo que le conviene más a Quevedo?

Depor conversó con Óscar Balbuena, representante de diferentes jugadores, y dejó muy en claro el panorama que le espera a Kevin Quevedo de no renovar con Alianza Lima. “Los buenos jugadores no salen libres, los clubes tienen que estar dispuestos a pagar por el futbolista que tiene contrato”, manifestó.

Sin embargo, fue enfático en un detalle que, incluso, había sido mencionado por la prensa argentina meses atrás sobre el caso de Paolo Guerrero: el valor de un jugador peruano en el mercado internacional de pases.

“Si hoy hacen una transacción por Quevedo, puede llegar a pagar un millón de dólares y no es lo que correspondería. El peruano está muy mal cotizado. Con 12 goles y si fuese argentino, lo venderían en 15 millones. El problema es que no renueva y se está desvalorizando. No se beneficia quedando libre, eso es una gran mentira”, arremetió el representante.

Pero, ¿cuáles son las aristas que deberían considerar Quevedo y su entorno antes de firmar?

A. La inversión que hizo Alianza Lima

Alianza Lima apostó por Kevin Quevedo y espera también una retribución a cambio de su inversión. Si bien es el goleador el equipo, en lo que va del año, fue clave el apoyo y entrenamiento que recibió por parte de Alianza, los mismos que les da seguridad a los equipos extranjeros para apostar por ciertos jugadores. Quevedo está en la mira de algunos clubes, es verdad, pero su continuidad en Alianza significaría una apuesta segura por él.

Por ejemplo. Pese a las críticas que ha recibido Christian Cueva, especialmente por la prensa brasileña, el peruano sabe que debe esforzarse para ganarse un lugar en Santos, pero es el club el que está aún más interesado en exponerlo y hacerlo ver como una pieza clave en el equipo, pues solo así asegurarían un intercambio justo por la inversión que hicieron por él en una próxima negociación con otro club.

B. Llegar de un club a otro es más rentable que como jugador libre

De acuerdo a el representante, los mejores operadores de futbolistas no negocian jugadores libres, pues ello no le resulta un buen negocio, no para ellos ni para el mismo jugador, incluso, dio un ejemplo para graficar este punto.

“Supongamos que venden a Quevedo por 2 millones de dólares y el futbolista se queda con el 40% del pase. En total, al entorno del futbolista le correspondería 800 mil dólares. En cambio, si va libre un club es capaz de pagarle al entorno (en este caso, al papá) por hacer que vaya “libre” hasta 200 mil dólares”, explicó.

C. Los clubes se fían del perfil que vende el equipo y poco de los representantes

Los clubes no solo quieren asegurar su inversión, sino también el retorno de esta. Cuando los equipos quieren verse beneficiados por la venta de jugadores, los exponen aún más y muestran todas las cualidades que tienen para asegurar la ganancia. Esa apuesta es bien vista por aquellos equipos interesados, pues hay un respaldo al jugador y, más importante, no lo congelan, pues el mercado internacional siempre opera por mensajes y sensaciones. En el caso del entorno de Quevedo, este no está cumpliendo con esos requisitos.

“Si un futbolista va libre, las oportunidades también son escasas, porque no hay una inversión mayor por parte del club. Por ejemplo, si Yordy Reyna hubiera ido en calidad de libre, Salzburgo no se hubiera molestado en prestarlo y exponerlo para recuperar la inversión que hizo en él”, explicó.

Tras la compra de Reyna, el club austriaco solo le dio 50 minutos, desde su llegada a este equipo, donde no logró encajar. Ante la necesidad de recuperar lo invertido por él, lo mueve a otros equipos, como Grödig y RB Leipzig, en calidad de préstamo, lo que les permitió después venderlo a Vancouver.

Kevin Quevedo tiene el respaldo de Pablo Bengoechea y de Ricardo Gareca, ambos técnicos que esperan una actuación impecable cada vez que ingrese a la cancha. Sin embargo, queda esperar cuál será la decisión que tome junto a su entorno respecto a su futuro y lo que mejor le convenga. La hinchada blanquiazul está dividida, algunos lo quieren en Alianza y otros prefieren que se vaya ante las idas y vuelta. Quedan poco más de tres meses para saber cómo terminará esta novela.

