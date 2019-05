Alianza Lima: Kevin Quevedo respondió ante al supuesto interés de Rayo Vallecano [VIDEO]

No es novedad el protagonismo que ha cobrado Kevin Quevedo en las canchas. Con ocho tantos en lo que va del Torneo Apertura, el volante peruano se ha convertido en el goleador de Alianza Lima y ello no ha pasado desapercibido en el extranjero. ¿Qué dice Quevedo al respecto?

De acuerdo al medio español Mundo Deportivo, "el delantero peruano Kevin Quevedo, de 22 años, está siendo seguido de cerca por el Rayo Vallecano y su nombre está subrayado en la agenda de la dirección deportiva como posible refuerzo de cara al próximo curso".

En respuesta a ello, Kevin Quevedo ha sido claro al admitir que aún no hay nada concreto, pero dio ciertas luces al respecto. "Honestamente, no hay nada confirmado, aunque siempre soñé con salir al extranjero, dar una mejor calidad de vida a mi familia. Si bien no hay nada concreto todavía, a fin de año se podría definir", afirmó tras la victoria ante Melgar.

Kevin Quevedo respondió ante al supuesto interés de Rayo Vallecano. (Fuente: GolPeru)

Además, fue directo al admitir que se encuentro preparado para dar el gran salto. "Me siento confiado y capaz de salir al extranjero y hacerlo bien. Siempre soñé con jugar afuera, en especial en Brasil", afirmó para GolPeru.

El volante blanquiazul marcó el primer gol ante Melgar, en el último partido de Alianza Lima, por la jornada 13 de la Liga 1. A los 33 minutos de iniciado el cotejo, Kevin Quevedo marcó su octavo gol en lo que va del Torneo Apertura, con un cabezazoque cerró con broche de oro la jugada iniciada por Joazinho Arroé.

Con los tres puntos de la jornada, los íntimos se colocan en el quinto casillero de la Tabla de Posiciones con 19 unidades. Para la siguiente fecha deberá mantener la senda de la victoria, esta vez de visita en Huánuco ante Alianza Universidad.

