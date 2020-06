Alrededor del universo Alianza Lima, por ahora, hay curiosidad respecto a cómo podría diseñar su pizarra el técnico Mario Salas o qué trajín alcanzará el equipo con su versión: ¿qué tanto ida y vuelta sostendrá? A la par, por supuesto, el hincha se preocupa por lo que pasa con el cuidado de la que consideran su casa: Matute. Y en las últimas semanas se volvieron virales algunas fotos del campo principal que no estaban en buenas condiciones. Bueno, todo hace indicar que eso ya es cosa del pasado.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, le confesó a Depor: “Según los expertos del campo, en 30 días más debe estar la cancha en óptimas condiciones (los trabajos comenzaron hace una semana). Y eso me deja tranquilo. También sé que hubo fumigaciones en el estadio y nosotros internamente hemos trabajado los protocolos para los que van a tener que ir a la oficina”.

Pero no es lo único. Se confirmó que el plantel trabajará en el complejo Esther Grande de Bentín -donde lo hace con regularidad- y el directivo blanquiazul nos detalló qué arreglos se harán para la ‘era Mario Salas’. "El viernes estuve en el complejo. Queremos tener un comedor mucho más activo del que teníamos, queremos tener la utilería instalada, ver la posibilidad de tener una sala de charla como tenemos en Matute. Estamos trabajando en eso y además en las oficinas para el comento técnico. Vamos a tratar, dentro de la realidad económica, porque no es fácil trabajar en un club que de alguna manera no solo vive de los sponsors sino también de las taquillas y lamentablementeno las tenemos hace tres meses”, expresó Zevallos.

¿Cuándo llegará Marios Salas?

En el mejor de los escenarios, la idea era que el extécnico de Colo Colo de Chile llegue a nuestro país la segunda semana de este mes. Por ahora, en Alianza Lima quieren ser cautos respecto a ello (sí, se están haciendo las gestiones). Gustavo Zevallos, entonces, mencionó que “te puedo decir que estamos en constante comunicación con Mario, para ver en qué momento podemos ver la posibilidad de que él pueda estar en Perú. No es sencillo porque los vuelos que hubo son vuelos humanitarios y de repatriados, y no es el caso. A este vuelo, seguramente, le van a dar otra denominación. Entre mañana y pasado tendremos más claridad”.

Con relación a los préstamos de Adrián Balboa (Belgrano de Argentina es dueño de su pase hasta el 2022) y Federico Rodríguez, el gerente deportivo de Alianza Lima aseguró sus permanencias, por lo menos, hasta el término de la Liga 1: "Estamos esperando que todo se coordine mañana, para ver cómo vemos el tema del retorno de ellos. Ellos tienen contrato hasta fin de mes, pero como bien dijo la FIFA el contrato se tiene que extender hasta que finalice el campeonato”.

Un balance sobre el reinicio de la Liga 1

El último martes, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aseguró en Movistar Deportes que la Liga 1 podría empezar en 40 o 50 días. ¿Se cumplirán los plazos? Por lo pronto, mañana a las 11 am. habrá reunión entre los 20 clubes para ajustar detalles y ver hasta el formato de la competición (el Clausura tendía otra estructura). Ahora, ¿cuál es la postura de Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, con todo este panorama?

“De hecho ha sido para nosotros una sorpresa, cuando se ha aparecido el presidente de la Federación (Agustín Lozano) anunciando que volvía el fútbol. Luego, más sorpresa cuando el Minsa (Ministerio de Salud) aprobó los protocolos. Me parece que la recomendación de que sea en Lima es del gobierno, no me parece mal. Me parece que es algo responsable, donde están los mejores escenarios, no solamente para los partidos sino para los entrenamientos. Porque habrá 12 equipos de provincia que van a tener que ubicarlos en lugares para que entrenen”, indicó.

No fue lo único. Zevallos añadió que “de repente hay gente que dice: ´los capitalinos lo quieren hacer en Lima’, pero definitivamente las condiciones que te da la capital, no las tienes en otro lugar. Me parece bien. De hecho, él (Agustín Lozano) anunció que se juega en Lima y que se va a continuar el puntaje como ha terminado la tabla, que me parece justo. El resto vamos a ver cómo ha evolucionado. Mañana es una reunión clave y veremos qué dicen los provincianos. Pero estoy seguro de que en el fondo quieren jugar. Imagínate, si no hay campeonato, los equipos pueden hasta quebrar”.

