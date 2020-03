A través de sus redes sociales, Miguel Curiel, exdelantero de Alianza Lima y actual jugador de Cienciano, mostró su incomodidad tras la difusión de imágenes de Jean Deza en un programa de espectáculos por cuarta vez consecutiva.

El atacante no ocultó su molestia y se lanzó con fuertes frases hacia Jean Deza, quien desde hace varias semanas ya no entrena con el primer equipo y que, por decisión del Fondo Blanquiazul, no continuará más en el club.

“Hoy en día si tienes talento no es suficiente, me da mucha pena por Deza porque tiene **** en la cabeza y eso es difícil de eliminar. Estás en Alianza, ***. Está sepultando su carrera y al lado de una cualquiera”, escribió Miguel Curiel.

La crítica de Miguel Curiel a Jean Deza. (Captura)

Cabe precisar que el plantel partió esta mañana tumbo a Argentina para disputar su segundo partido por la Copa Libertadores 2020 e intentar sacar un buen resultado y así olvidar el mal resultado que obtuvieron el jueves pasado, en el duelo ante Nacional de Uruguay.

Alianza Lima y Racing Club se enfrentarán este jueves a partir de las 7:00 p.m. por la Fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El choque se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón y será transmitido por la señal de ESPN, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

