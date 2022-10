El arribo de Bengoechea

El técnico uruguayo Pablo Bengoechea llegó para la campaña del 2017 y ese año Alianza ganó tanto el Apertura como el Clausura, por lo que salió campeón nacional. Al mando del entrenador charrúa, los blanquiazules habían logrado romper esa mala racha de 10 años sin alzar el trofeo. Y en 2018 estuvieron a punto de repetir el plato, pero cayeron ante Sporting Cristal y se quedaron con el subcampeonato. Lo mismo ocurrió en 2019: segundo lugar tras perder ante Binacional.

Sin embargo, había quedado demostrado que el equipo ‘grone’ era competitivo. La excepción fue en ese pandémico 2020 cuando los íntimos descendieron, pero regresaron a Primera División por una decisión del TAS. Luego, en 2021, ya con un técnico nuevo (Carlos Bustos), volvieron a salir campeones y en la actual temporada tienen muchas opciones de volver a aupar el trofeo. Pero todo empezó en ese 2017, aquel año en que Bengoechea le devolvió a Alianza esa mística y esas ganas de volver a pelear por el título nacional.

“No pasa por jugar bonito, Alianza Lima busca ser campeón”, fue una de las frases que dijo el estratega cuando asumió el cargo en noviembre de 2016. Y no tardó mucho en cumplir su objetivo, pues en 2017 pudo festejar con el título en sus manos. “Luego de que se intervino administrativamente el club, vinieron administraciones que intentaron en, primer lugar, organizar un club que estaba prácticamente en la bancarrota y en un nivel de desorganización enorme. Intentaron redireccionar el club y una de las buenas decisiones que se tomó fue la designación de Pablo Bengoechea como entrenador”, nos dice Fernando Tuesta, politólogo y socio vitalicio del equipo blanquiazul.

“Bengoechea conocía el fútbol peruano, es una persona responsable, seria, que tenía un estilo de trabajo que se mostraba, a su vez, en el resultado. Para muchos, no gustaba su juego, pero resultó siendo eficiente”, agrega. El DT uruguayo, tras dos etapas en el equipo, se fue en marzo de 2020, un año terrible para la institución, pero dejó en el club esa mística de querer conseguir, cada curso, el trofeo de la liga nacional.

Pablo Bengoechea tuvo dos etapas en Alianza Lima: la primera entre 2017 y 2018, y la segunda entre 2019 y 2020. (Foto: GEC)

Buena elección de extranjeros

Otro factor que ha llevado a Alianza Lima a pelear por el título desde el 2017 es la buena contratación de fichajes extranjeros. En el mencionado año, por ejemplo, el charrúa Luis Aguiar defendió la camiseta blanquiazul y, con 15 tantos, ocupó la sexta casilla en la tabla de máximos anotadores del campeonato.

Y en esta temporada, el argentino Hernán Barcos -quien llegó en 2021- y el uruguayo Pablo Lavandeira también han destacado, siendo piezas clave en el ‘11′ de Bustos, en su momento, y hoy en el esquema de Guillermo ‘Chicho’ Salas. Incluso, ambos jugadores son los goleadores de Alianza en la Liga 1 2022 con 17 y 10 anotaciones, respectivamente.

“Barcos y Lavandeira han sido de las grandes contrataciones y, obviamente, han pagado con sus buenas actuaciones. Han sido de los más destacados. También está Pablo Míguez, que regresó al club y ha aportado, y Arley Rodríguez, que es un jugador que ha dado empuje cuando ha ingresado. Creo que se ha contratado mejor que en otros años”, apunta Tuesta.

Y es que para el politólogo y socio vitalicio, el club fallaba, sobre todo, en las contrataciones de extranjeros, pero últimamente se ha estado haciendo bien. “Hay que ser exigentes, los recursos son escasos y hay que saber usarlos de la mejor manera. Creo que se ha revertido las malas decisiones del anteaño pasado en donde se contrataron muchos jugadores y la gran mayoría no respondió”, prolonga.

Pablo Lavandeira llegó a Alianza Lima en 2022 (Foto: GEC)

La recaudación de dinero por acercar al hincha

Otro punto a tener en cuenta es que el club íntimo ha logrado que sus hinchas se acerquen cada vez más, lo que ha permitido que, en Matute, se sienta (y retumbe) el apoyo de los aficionados. En agosto, la institución anunció que habían recaudado, hasta ese momento, 13.656.850 soles por taquilla, superando lo registrado en 2019 cuando consiguieron 13.064.339 soles. No es de sorprender si vemos que el Estadio Alejandro Villanueva luce repleto cada vez que la escuadra de La Victoria juega de local.

Pero en esa recaudación también ha influido el plan que está ejecutado la institución para lograr que el hincha viva mejores experiencias. “Definitivamente, Alianza Lima es de los clubes que hace años viene manejando mejor su área de marketing, tanto a nivel de sponsors como de generar experiencias para sus hinchas. Esto se ha reflejado en la cantidad de marcas que se han asociado a ellos (en el fútbol masculino y femenino). Respecto a los hinchas, vemos como ha generado acciones que les ha permitido conectar con ellos, tanto en el ‘matchday’ (el día del partido) como en lo digital”, indica David Ruíz, director de la agencia de marketing deportivo Inyogo.

Por ejemplo, si uno acude a Matute, mientras espera el partido puede entretenerse con el ‘Kiss Cam’ e ‘Igualitos’. Asimismo, en el recinto se han estado vendiendo distintos platos de comida, como los makis o pollo a la brasa. Desde el club, han buscado que el aficionado viva una nueva experiencia, hasta una familiar.

Para el director de Inyogo, además, ha resultado clave involucrar a los sponsors para así generar “acciones de alto impacto”. Cita el caso de “la campaña ‘Vasos del Aliento Blanquiazul’ que se lanzó con agua San Carlos, mediante la cual, por comprar bebidas en el estadio, los hinchas accedían a vasos coleccionables ilustrados por el artista Gio”.

También menciona el caso del nuevo gimnasio de entrenamiento funcional que se construyó gracias al acuerdo entre la institución íntima y Gatorade, su ‘hidratador oficial’. “Esta relación entre sponsor y club es clave para generar casos de éxito que atraigan cada vez a más marcas”, acota Ruíz.

La repatriación de Farfán como un tema comercial y deportivo

Otro punto a favor podría ser el retorno de Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ se volvió a poner la chaqueta blanquiazul en la temporada del 2021, anotando un total de 4 goles, 3 de ellos en el Clausura. “Regresó al club para tener su último tramo de exitosa carrera y fue un baluarte también para conseguir el título el año pasado, sin duda. Los momentos en que ingresó los hizo bien, metió algunos goles importantes”, apunta Fernando Tuesta.

Este año, sin embargo, a Farfán no le ha ido muy bien. Una lesión lo mantuvo fuera y solo ha podido disputar algunos minutos en un par de partidos: ante Universitario de Deportes y ante Binacional. Frente al ‘Poderoso del sur’ se le vio mejor. Su presencia, de todas maneras, aporta jerarquía y experiencia al grupo.

El delantero nacional no solo ayudó en lo deportivo al conjunto íntimo (al menos en el 2021), sino también ha sido importante en el tema comercial. “Jefferson Farfán es, sin duda, un ídolo no solo para el club, sino también para el Perú. Y el valor de su imagen resulta importante para las marcas que se puedan sumar al club, así como para promocionar las acciones de Alianza Lima. Hemos visto cómo Jefferson ha contribuido a varias campañas del club con sus hinchas y este es un valor que no se puede desconocer”, dice David Ruíz.

Alianza Lima, entonces, ha tomado decisiones que han contribuido a que peleen cada año por el título nacional -dejando de lado ese terrible 2020-, pero, como indica Tuesta, esto en parte se debe a que, más allá de ser un club de fútbol, se está trabajando como una institución. “Creo que eso es lo importante: dejar de ser un club de fútbol y ser una institución mayor. Es por eso que el fútbol femenino, las divisiones menores, el equipo de vóley hacen una institución deportiva. La profesionalización de alto nivel de los funcionarios que manejan el club da resultados. Y, entonces, esto es lo que estamos viendo. Hay muchas cosas que mejorar, pero creo que el camino está trazado”, señala.

