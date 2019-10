Leao Butrón aceptó que metió mano, pudo irse expulsado y reveló que no espera su renovación para el 2020

Se confesó. Leao Butrón fue el protagonista del duelo de Alianza Lima vs. San Martín , luego de que se le exonerara la amonestación en una jugada polémica. El guardameta íntimo asumió la culpa, pero también dio a conocer que ello le pudo costar la expulsión del partido y, tal vez, perjudicar a su club.

"Intente seguir la trayectoria del jugador que venía hacia el arco, pasó muy cerca a mí y sí me chocó en la mano. Después del partido hablé con un árbitro y me dijo que pudo ser roja, es discutible. Yo no creo que esa jugada sea determinante para el partido, por el minuto en el que sucedió", indicó Leao Butrón para ESPN FC.

Bajo esa línea, admitió que su jugada polémica no fue la única que terminó siendo mal vista, sino también el arbitraje. "Los árbitros a veces te perjudican y otras veces te favorecen. Hay que trabajar para que sean menos. Universitario sí tuvo errores que los favorecieron, pero es parte del juego, nos ha pasado a todos. Lo más importante es el trabajo que se puede hacer en el equipo, más que estar pendiente del arbitro", afirmó.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre su titularidad en Alianza Lima?

Pero los errores cometidos en este partido no fue lo único que confesó. Y es que desde la llegada de Pedro Gallese, su titularidad en las alineaciones de Alianza Lima se han reducido a los partidos en los que no puede estar el primer arquero, debido a las convocatorias por la Selección Peruana. Al respecto, admitió que este año ha sido uno de los más duros dentro del cuadro íntimo.

"Este año me está costando bastante, porque no es fácil no jugar seguido. Sin importar la edad, jugar más partidos te da más confianza. Sabiendo el nivel que tiene Pedro y que juega en la Selección, sabía que tendría la oportunidad de jugar. Mi apoyo hacia él no solo es por ser del equipo, sino por ser mi amigo. La única forma de atenuar esto es entrenar día a día", sostuvo.

¿Leao Butrón continuará en Alianza Lima para el 2020?

La renovación del guardameta de Alianza Lima fue otro de los puntos álgidos de la entrevista, pues entre broma y broma, indicó que 'no la espera'. "No estoy esperando mi renovación... No, es broma, todavía no se ha dado, pero entiendo que están viendo otros temas y es normal. Tengo 42 años, estoy jugando en el equipo que quiero. Yo estoy bastante contento", expresó Butrón.

Alianza Lima ganó 3-2 ante San Martín, con justos goles, pero también con un arbitraje polémico. El próximo encuentro de los íntimos será ante Carlos A. Mannucci, en el estadio Alejandro Villanueva, el viernes a las 8:00 p.m. En tanto, los santos visitarán a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao.

