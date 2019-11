El Jueves pasado, Christian Cueva inició los entrenamientos bajo el mando de Chemo del Solar en Cesar Vallejo de Trujillo. El volante de la Selección Peruana busca no perder ritmo para llegar en buenas condiciones a la próxima temporada.

En una entrevista con FOX Sports Radio Perú, José del Solar habló sobre la inclusión de ‘Aladino’ en el equipo poeta y sobre su posible futuro fuera del fútbol peruano.

“Christian sabe que debe ponerse las pilas y prepararse de una manera adecuada. Tiene mucho talento y es un futbolista que ha hecho cosas importantes en el fútbol. Estoy convencido que él va a buscarse un buen equipo donde jugar el que pensemos que va a jugar en nuestro fútbol o en UCV creo que está un poco fuera de la realidad”, sostuvo ‘Chemo’.

”Probablemente Christian es lo último que debe pensar en volver al fútbol peruano, seguramente tendrá la mente puesta en jugar en campeonatos más competitivos que el nuestro y en campeonatos mucho más económicos que el nuestro pero esto le va a servir a no perder el ritmo. No es lo mismo entrenar con nosotros a no hacer nada”, finalizó.

