Hoy, tiene 56 años, y sigue tan igual como el muchacho que pisó Lima por primera vez en 1990 para hacerse un nombre y lo hizo: fue campeón nacional y sigue siendo querido por los hinchas de los tres ‘grandes’ que defendió. Su palabra tiene peso, así como los 76 goles que marcó en el Perú, y Depor fue a buscarlo para hablar de fútbol, su especialidad de siempre.

¿Te gusta cómo se está formando el plantel de Alianza Lima para este 2023?

Yo opino desde afuera, ahora como hincha. Pero creo que Alianza está tratando de armar un equipo competitivo, y eso es muy importante, porque el club tiene el reto de hacer un buen papel en la Libertadores. Los jugadores, comando técnico y directivos saben de eso, el hincha ya no quiere sufrir más fracasos, y esa es una gran responsabilidad. Por ahora, todos los fichajes que llegan son nombres de peso y, además, hay dos nombres fuertes que se vienen barajando.

Precisamente, uno de ellos es Christian Cueva. Como ex ‘10′ de Alianza, ¿cómo ves su posible retorno a tienda blanquiazul?

Sería algo espectacular, incluso también para él, que volviera a Alianza. Obviamente, más maduro y con una mayor jerarquía . Seguramente la directiva está haciendo un esfuerzo tremendo para traerlo. Ojalá que se dé. Para mí, repito, sería espectacular. Cueva es un jugador que te marca diferencia donde sea.

Un día como hoy en 1997, Alianza Lima se consagró CAMPEÓN NACIONAL 🏆 tras 1️⃣9️⃣ años de espera. En el 🏟️ Campeonísimo derrotó 0-5 al Atlético Torino con goles ⚽ de Marquinho 🇧🇷, Paulo Hinostroza 💙 x2, Juan Carlos Bazalar 💙 y David Chévez 🚛



🎥 América Televisión pic.twitter.com/QlrkuKhTAs — Alianza History 📜💙 2️⃣6️⃣🏆 (@alianzahistory) November 5, 2022

¿Tendría espacio Cueva en este equipo de ‘Chicho’ Salas?

Con los refuerzos que llegaron y los que están, estoy seguro que Alianza tendrá muchas formas de jugar. Pienso que si un técnico tiene las opciones de, por ejemplo, tener a Cueva, el colombiano Andrés Andrade, quien acaba de llegar, Jairo Concha, un chico que crece bastante, Lavandeira, Benavante, estoy seguro que tendrá un dolor de cabeza bueno, porque malo sería si le faltaran jugadores (risas).

¿Carlos Zambrano? ¿Te gustaría verlo como ‘grone’?

Zambrano es seleccionado, un defensor que viene de un equipo grande como Boca Juniors y tiene un pasado importante en la Bundesliga. Sería otra contratación de peso pensando en la Copa Libertadores, donde se exige mucho. Reforzaría mucho más la defensa.

¿Alianza tendrá revancha en la Libertadores? ¿Sufre cuando le toca hacer papelones a los ‘íntimos’ en la Copa?

Yo creo que no solo a mí, sino a la hinchada entera. Incluso, a los propios jugadores, a ellos tampoco les gusta que pase eso. Hay que esperar el desenvolvimiento del equipo, más allá de la táctica que es parte del comando técnico, el hincha quiere ver jugar a Alianza hacia adelante, agresivo, bien parado. Arriesgando, pero defendiendo bien. La Libertadores es un torneo extremadamente difícil, juegas en sitios bastantes complicados, entonces hay que armar un equipo competitivo. Mi deseo es que pase de la primera ronda y luego que agarre confianza.

Recientemente, Leao Butrón fue designado como gerente de franquicias y academias de Alianza, ¿te gustaría apoyar en algún momento a la institución, por ejemplo, en el tema de menores?

Yo tengo un cariño muy particular por Alianza Lima, y le deseo que le vaya muy bien a Leao, por el bien del club. Si algún día el club llega a conversar conmigo, trataré de analizar bien la situación y por qué no llegar otra vez a la institución. Puede ser que sí o que no. Eso hay que verlo en el momento exacto.

La academia 'Tiro Libre' de Marquinho tiene chicos entre la categoría 2010 y 2018. (Foto: Jesús Saucedo)

Pasando a Sporting Cristal, otro club que defendiste, esta temporada apostó por la escuela brasileña con su técnico Tiago Nunes y dos refuerzos...

Siempre me dará gusto que los brasileños tengan la chance de venir al Perú, algo que quizá no es muy común. Cristal está armando un equipo competitivo y será muy fuerte. Tengo la seguridad de que son buenos refuerzos y Tiago Nunes también un buen DT, pues dirigió a grandes en Brasil. Tienen que venir más, para que enseñen la forma de jugar de Brasil.

Sport Boys, el club que lo hizo famoso en el Perú, está sumergido en una profunda crisis financiera y muchos de sus fichajes ya se fueron por incumplimiento de pagos. ¿Cómo ve el actual panorama rosado?

La verdad que me duele mucho. Porque pasa año tras año, y siempre lo mismo. Uno tiene que ser ético, si no estoy dentro, no puedo opinar, pero hablo como hincha. No me gusta nada. Veo de afuera que las cosas no están bien, y eso también lo ve la hinchada. Deseo que pueda cambiar su situación. Boys no merece pasar por esto, es un equipo grande. A veces muchos hinchas o amigos me dicen que por qué no me meto a la institución, pero yo no soy el hombre que voy a solucionar.

¿Hablamos de colaborar en el plano dirigencial?

Claro, por qué no. Pero tiene que ser en otra situación. Uno tiene saber lo que puede aportar. Parece ser fácil, pero yo no voy hacer solo el cambio. Me gustaría mucho, pero no se puede.

¿Qué equipo cree que se reforzó mejor para este 2023?

Cienciano se está reforzando muy bien, al igual que Melgar. Universitario también con buenos extranjeros, que tendrán que marcar la diferencia, eso siempre tiene que suceder. Tienen que tener condiciones y demostrarlo. Yo espero que el fútbol peruano esté cada vez mejor, más organizado y más disputado. Que la Liga 1 de este año sea un torneo más peleado, entre todos los equipos. Que no esté tan disparado el primero y peleando la baja un equipo grande.

Todos los clubes de Marquinho en Perú. También jugó en Brasil, Austria y México

Club Años Sport Boys 1990 a 1992 Sporting Cristal 1993 Alianza Lima 1995 Alianza Lima 1997 Sport Boys 1999 Alianza Lima 2000

¿Qué jugador peruano le imita en su pegada en los tiros libres?

Me gusta mucho Martín Távara, el chico de Cristal, y el mismo Jairo Concha. Pero yo pienso que eso hay que entrenar, yo lo hice bastante.

¿Alianza, Boys o Cristal?

Me quedo con los tres. Boys me abrió la puerta. En Alianza salí campeón nacional después de 18 años. En Cristal no me fue muy bien, pero no solo a mí, sino a todo el equipo de 1993 . Tengo un respeto muy grande por la camiseta celeste. Me quedo con un 50% para Alianza y Boys.

¿Qué decir del ‘Rey’ Pelé?

No lo llegué a conocer, pero Pelé dejó un legado que nadie va a olvidar, hasta los chicos que están por nacer cuando crezcan sabrán que fue el rey del fútbol. Estoy muy triste. Descansa en paz, ‘O Rei’. El fútbol es Pelé.

