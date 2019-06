Pablo Bengoechea a Depor: "Los merecimientos en el fútbol no cuentan cuando el resultado es adverso"

Pasaron solo seis meses, pero Pablo Bengoechea cambió poco y nada desde la última vez que lo vimos. Así como cuando llegó a Alianza Lima , allá por noviembre del 2016, el técnico uruguayo se muestra sereno, confiado en que su trabajo volverá a hablar por él.

Y es que, en su primer paso por La Victoria, 'Bengo' entendió rápidamente que no necesita decir mucho; que, más bien, en el fútbol peruano sobran las palabras y escasean los hechos.

Por eso, el 'Profe' hizo maletas y partió casi 100 kilómetros al sur de Lima junto a su equipo, para hacer una mini-pretemporada y afinar detalles de cara al Clausura, torneo en el que considera que "deben mejorar mucho".

Estuvo seis meses lejos de las canchas, ¿qué hizo durante ese tiempo? ¿Se logró desconectar del fútbol?

La misma vida de siempre, cerca de mi familia y mirando mucho fútbol. Siempre hago lo mismo, esté trabajando o no, porque el fútbol me divierte. También me gusta estar con mi señora, mis hijas, visitar a mi madre y ver más fútbol. Esa es mi vida.

¿Alguna liga en particular?

Miro las ligas más importantes de Europa, porque es lo que más se transmite. También trato de seguir a futbolistas que dirigí anteriormente y a clubes donde trabajé, como Alianza, para ver cómo siguen futbolistas a los que uno le agarra cariño. Puedo decir que estuve muy informado de todo lo que pasaba acá.

Te fuiste de La Victoria y volviste más rápido de lo esperado. ¿Cómo dejaste a Alianza y cómo lo has encontrado?

Lo dejé con una tristeza enorme, porque perdimos la final del 2018, pero con el agradecimiento a los futbolistas que dieron todo de sí para ser campeón. Hoy en día he encontrado a un club que no logró los objetivos que tenía en mente y por eso cambió de entrenador. Tenemos la oportunidad este semestre de revertir la situación y vamos a tratar de arrancar bien el Clausura, cosa que sabremos cuando enfrentemos a Boys y Cristal en las dos primeras fechas. Ahí veremos si estuvo bien lo que hicimos o si nos faltó algo.

Cuando fuiste presentado, hace menos de dos semanas, dijiste "mi primera meta es preparar bien al futbolista para el Clausura". ¿Cómo va ese proceso?

Lo primero que queríamos, antes que eso, era recuperar a los que habían tenido algunas lesiones y que no pudieron tener la continuidad que deseaban, como Manzaneda y Arroé. También tenemos a Butrón recuperándose. Esta semana todos han trabajado muy bien y estamos conformes.

¿Qué tanto condiciona el poco tiempo de trabajo que queda?

El tiempo es clave, por suerte hay varios chicos con los que sí hemos trabajado. Por las incorporaciones que hubo habrá un 50% que me conoce y un 50% nuevo del plantel. Estos días son importantes en la convivencia y en cómo los vea, porque tienen el deber de defender una camiseta muy importante. Acá hay que estar al 100%.

Habla de convivencia, ¿hay algo en especial que hacen para fomentarla?

No, lo que hacemos es levantarnos en hora, almorzar en hora, descansar, hacer silencio, respetar al compañero, cosas que también ocurren durante los 90 minutos. Cosas que se hacen día a día se terminan repitiendo cada fin de semana dentro de la cancha.

Jóvenes como Matzuda, Gallardo y Cornejo vienen agarrando ritmo y destacando en el primer equipo. ¿Cómo los ve y cómo se vienen acoplando al grupo?

Muchos ya estaban en la institución el año pasado. Queremos lograr que jueguen por sus condiciones y no por cumplir la bolsa. Lo más importante para ellos, ahora, es que tengan buenos ejemplos dentro del plantel, y en ese sentido me siento muy tranquilo. Tenemos grandes profesionales, como Butrón, Cruzado, 'Cachito' y Tomás Costa. Saben explicar hablando y también actuando.

Cartagena y Gallese también deben aportar su experiencia...

Ellos tienen la posibilidad de sentarse al costado de Wilder, quien fue al Mundial. Luego vendrá Gallese, que fue a Rusia, está en la Copa y es el arquero con más partidos en la Selección. Junto a los mayores, son los que demuestran cómo actuar para desarrollar una larga carrera. Yo siempre muestro los buenos ejemplos y los malos también, sin ningún misterio, porque lo que todos queremos es crecer.

En tus dos temporadas en Alianza fuiste campeón nacional y subcampeón. ¿Por qué sientes que se sigue hablando tanto de tu estilo de juego?

Para mi gusto, en el 2017, que fue el año en el que más se habló del estilo, Alianza aparte de ganar fue el que jugó más lindo al fútbol. El mejor gol y el mejor jugador fueron nuestros. ¿Cómo eligieron eso y el estilo no ser lindo? En el fútbol eso de merecer, tener más chances de gol y más posesión queda en el olvido cuando el resultado es adverso.

¿Pablo Bengoechea le hace caso a las críticas?

No me afecta, para nada. Yo no escucho nada. Tengo claro que voy a seguir en el cargo si logramos buenos resultados, entonces muero con lo que pienso. El colmo sería si le hiciera caso a alguien y me botaran a fin de año. Muero en lo que pienso.

¿En qué debe mejorar su equipo de cara a lo que resta de la temporada?

Mi gran preocupación es la defensa. Tenemos que defender mucho mejor, y para eso los futbolistas tienen que crecer en sus rendimientos. Un equipo campeón tiene que recibir menos de un gol por partido. En lo ofensivo estamos bastante cerca, en lo defensivo aún estamos lejos. Alianza tiene que recibir mucho menos goles para intentar estar en la pelea por el campeonato.

