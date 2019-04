Miguel Ángel Russo culpó a la Federación por el rendimiento de sus jugadores ante Pirata FC

Se fue con todo. Alianza Lima empató 2-2 ante Pirata FC , por lo que los íntimos suman su noveno partido sin ganar. Al respecto, Miguel Ángel Russo arremetió contra la Federación, tras por calificar de ‘inhumano’ jugar en un entorno con tanto calor cerca del mediodía.

“Cuesta mucho con tanto calor, somos un equipo que tiene intensidad y presión, pero acá se nivela todo. No es culpa del rival, es culpa de la Federación y la televisión que no les interesa que en los clubes, en el caso nuestro, tengamos buenos rendimientos”, sentenció el técnico blanquiazul.

Además, Russo precisó que “los futbolistas han hecho un esfuerzo muy grande. Todo lo demás no tiene ningún análisis por lo inhumano que tiene el fútbol peruano y la televisión de jugar este tipo de partidos en este horario”.

Durante la conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo no se calló nada y no dudo en señalar las condiciones de juego. “Tienen un problema de organización y profesionalismo. Un día van a sufrir un percance con un jugador o con alguien y nadie se va a hacer responsable, no son condiciones normales para jugar al fútbol. Esto es fútbol profesional”, finalizó.

Alianza Lima deberá retornar pronto a Lima y alistarse para el duelo ante Internacional. Los íntimos recibirán a los ‘colorados’ de Porto Alegre por la quinta fecha de la Copa Libertadores, entre ellos a Paolo Guerrero. El duelo está previsto para este miércoles a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional.

